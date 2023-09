Tieschen deklassiert Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II

Details Montag, 04. September 2023 09:10

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. und SVU RB Tieschen mit dem Endstand von 0:7. Mann des Tages war Luka Zalokar, er steuerte drei Treffer bei.

Hohes Angriffspressing von Tieschen

Sebastian Urdl brachte sein Team in der achten Minute nach vorn. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Luka Zalokar den Vorsprung von SVU Tieschen. Er verwertete einen Strafstoß. Durch ein Eigentor von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II verbesserte Tieschen den Spielstand auf 3:0 für sich (23.). Matija Kolar (38.) und Zalokar (40.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von SVU RB Tieschen. Die Pausenführung des Tabellenprimus fiel deutlich wie verdient aus.

Tieschen geht mit fünf Treffern mehr in die Halbzeitpause. Mittlerweile kein Regen mehr hier in Jagerberg. Tieschen mit mehr Spielanteil. Die Gastgeber hatten zeitweise recht gute Angriffe nach vorne, konnten dieses jedoch nicht in Zählbares umwandeln. Simon Neubauer, Ticker-Reporter

SVU Tieschen legte in der 80. Minute zum 6:0 nach. Auch in der Nachspielzeit kannte Tieschen keine Gnade. Zalokar markierte den siebten Treffer (92.). Mit dem Spielende fuhr SVU Tieschen einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II klar, dass gegen SVU RB Tieschen heute kein Kraut gewachsen war.

Aus Schluss vorbei, Tieschen mit 12 Zählern wieder auf Platz 1. Die Gastgeber in der 2. Halbzeit mit guten Möglichkeiten konnten jedoch nicht den Anschlusstreffer ergattern. Simon Neubauer, Ticker-Reporter

Die Abwehrprobleme von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 6:17 – das Torverhältnis des Gastgebers spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II bei SU Riegersburg/Vulkanland an, während Tieschen einen Tag zuvor SC Breitenfeld an der Rittschein empfängt.

Stimme zum Spiel:

Alois Sundl, Trainer Tieschen:

"Die erste Halbzeit haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben den Gegner durch unser hohes Angriffspressing zu Fehlern gezwungen. Die Balleroberungen sind mit guten Aktionen abgeschlossen worden. In der zweiten Hälfte haben wir zu Beginn das Tempo ein wenig rausgenommen, ab Minute 60 wieder mehr investiert. Am Ende war der Sieg verdient. Zum Thema Aufstieg, kann ich nur sagen, wir haben begonnen die Wiese zu mähen, wir müssen sie noch fertig mähen."

1. Klasse Süd: SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II – SVU RB Tieschen, 0:7 (0:5)

92 Luka Zalokar 0:7

80 Tobias Fortmueller 0:6

40 Luka Zalokar 0:5

38 Matija Kolar 0:4

23 Eigentor durch Johannes Abraham Nagl 0:3

12 Luka Zalokar 0:2

8 Sebastian Urdl 0:1

Aufstellungen:

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Michael Voller - Marvin Konrad, Johannes Abraham Nagl, Tobias Jakob Nagl - Sebastian Sterf, Moritz Pein, Tobias Mörth, Lukas Leber - Philipp Scherr, Christian Kurzweil, Oliver Mellacher (K)



Ersatzspieler: Jan David Freitag, Jakob Neubauer, Niklas Kaufmann, Fabian Luttenberger, Stefan Hütter, Daniel Schuster



Trainer: Bernhard Tartler

Tieschen: Klemen Zupet - Jan Klobasa, Jernej Pelcl, Matthias Hatzl, Borut Uhan (K) - Tobias Fortmüller, Samir Krasniqi, Dionard Shabani - Luka Zalokar, Sebastian Urdl, Matija Kolar



Ersatzspieler: Alex Sipek, Daniel Pichler, Markus Fortmüller, Lukas Friedl



Trainer: Alois Sundl

