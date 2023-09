Siegesserie von TUS Mureck hält - 12 Punkte aus vier Spielen

Details Montag, 11. September 2023 17:48

Petersdorf II steckte gegen TuS JR Company GmbH Mureck eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TuS JR Company GmbH Mureck heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Der TUS Mureck ist auf Kurs und holt den vierten Sieg im vierten Spiel

Vor 90 Zuschauern auf dem Sportplatz des TuS Mureck versprach das Spiel zwischen TuS JR Company GmbH Mureck und Petersdorf II Spannung pur. Zur Halbzeitpause stand es noch unentschieden, und die Fans warteten gespannt auf die zweite Hälfte.

In der 54. Minute eröffnete Martin Neubauer die Torsflut und brachte TuS Mureck in Führung. Gerd Ringer legte nur drei Minuten später nach und erhöhte auf 2:0 (57. Minute). Der Sieg schien nun in greifbarer Nähe, und Jan Petek machte mit seinem Treffer in der 63. Minute das 3:0 perfekt.

Viele Gäste des Freibades verfolgen auf der Stiege dieses höchst spannende Spiel Erkül Ammoniak, Ticker-Reporter

Die Situation für Petersdorf II verschlechterte sich in der 78. Minute, als Matic Embreus mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde. Von diesem Zeitpunkt an war klar, dass der Sieger des Spiels TuS JR Company GmbH Mureck sein würde.

Mit diesem Sieg behält TuS Mureck weiterhin den vierten Platz in der Tabelle. Die Mannschaft zeigte erneut eine starke Defensivleistung und wurde nur dreimal in dieser Saison überwunden. Die Saison verläuft vielversprechend für Mureck, mit drei Siegen und einem Unentschieden in ihrem Konto bei nur einer Niederlage. Zudem sind sie seit vier Spielen ungeschlagen.

Petersdorf II hingegen bleibt das Schlusslicht der 1. Klasse Süd und hat bisher noch keinen Punkt auf dem Konto. Die defensiven Probleme sind offensichtlich, da sie bereits 19 Gegentore kassiert haben.

In der nächsten Woche wird TuS Mureck gegen die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. antreten (Samstag, 15:00 Uhr), während Petersdorf II bereits einen Tag vorher zu Hause gegen USV Raika Unterlamm spielt. Fußballfans können sich auf weitere interessante Spiele in der 1. Klasse Süd freuen.

Stimme zum Spiel:

Martin Semlitsch, Obmann Semlitsch:

"Das war eine schwere Geburt. Mit dem ersten Tor ist uns der Knoten geplatzt und danach haben wir uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen."

1. Klasse Süd: TuS JR Company GmbH Mureck – Petersdorf II, 3:0 (0:0)

63 Jan Petek 3:0

57 Gerd Ringer 2:0

54 Martin Neubauer 1:0

Aufstellungen:

Mureck: Martin Gschier - Felix Galler, Christoph Fuchs - Lukas Flock, Lorenz Weiß, Martin Neubauer, Konstantin Radl, Gerd Ringer (K) - Jan Petek, Othmar Roth, Alexander Gschier



Ersatzspieler: Mario Gollner, Daniel Reczek, Sebastian Trummer, Julian Leitgeb, Lukas Haas, Oliver Fuchs



Trainer: Thomas Flock

Petersdorf II: Ernö Kovacs - David Kusic (K), Fabian Tertinjek, Alexander Ettinger - Luka Gorecan, Aldon Tafilaj, Matic Embreus, Erjonit Jakupi, Esmaeil Hossinpour, Drilan Tafilaj - Arian Suka



Ersatzspieler: Ludwig Schützenhofer, Ledion Tafilaj



Trainer: Ludwig Schützenhofer

by ReD

Foto: TUS Mureck

