Pfeifer sichert USV Unterlamm den Auswärtserfolg

Details Freitag, 15. September 2023 21:47

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Süd trafen Petersdorf II und USV Raika Unterlamm aufeinander, wobei letztere Mannschaft am Ende die Oberhand behielt und einen überzeugenden 3:0-Sieg errang.

Bereits in der 20. Minute brachte Kevin Pfeifer die Gäste aus Unterlamm in Führung. Mit einem präzisen Abschluss sorgte er für den ersten Treffer des Spiels und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Doch damit nicht genug, denn nur drei Minuten später, in der 23. Minute, erhöhte Kristjan Kulcar die Führung auf 2:0 für Unterlamm. Die Gäste zeigten sich äußerst effektiv im Angriff und nutzten ihre Chancen konsequent. Einzige Ausnahme bildete die 28. Minute, dort verschossen die Auswärtigen einen Elfmeter - zweimal trafen sie nur die Querlatte.

Der Zwischenstand blieb bis zur Halbzeitpause unverändert, und so ging es mit einem 2:0-Vorsprung für USV Raika Unterlamm in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit setzte Kevin Pfeifer erneut ein Ausrufezeichen, als er in der 63. Minute sein zweites Tor des Tages erzielte und somit den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Damit war der Sieg für Unterlamm praktisch besiegelt. Am Ende hieß es für USV Unterlamm: drei Punkte durch einen verdienten Auswärtssieg bei Petersdorf II. Mit diesem Sieg katapultierte sich Unterlamm in der Tabelle auf den zweiten Platz und untermauerte seine Ambitionen in der Liga.

Leider bleibt Petersdorf II weiterhin die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Süd, und nach sechs gespielten Partien nehmen sie den zehnten Platz in der Tabelle ein, wobei sie bereits 22 Gegentore hinnehmen mussten.

USV Raika Unterlamm kann mit dieser Leistung weiterhin auf eine erfolgreiche Saison blicken, da ihre Offensive wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert und bereits 13 Tore erzielt hat. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen weisen sie eine solide Bilanz auf.

Für Petersdorf II steht als nächste Aufgabe ein Auswärtsspiel gegen SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen II an, das am kommenden Samstag um 16:00 Uhr stattfindet. Unterlamm hingegen empfängt am selben Tag die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R., und die Fans dürfen sich auf eine spannende Begegnung freuen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Spörk, Obmann Unterlamm:

"Das war ein schweres Spiel auf holprigem Rasen. Die schnelle Führung hat uns die Karten gespielt. Im zweiten Durchgang waren wir klar besser, der Gegner hatte nur eine Torchance. Am Ende war der Sieg verdient - drei wichtige Punkte."

1. Klasse Süd: Petersdorf II – USV Raika Unterlamm, 0:3 (0:2)

63 Kevin Pfeifer 0:3

23 Kristjan Kulcar 0:2

20 Kevin Pfeifer 0:1

Petersdorf II: Ledion Tafilaj - David Kusic (K), Fabian Tertinjek - Luka Gorecan, Bojan Peter Muzsi, Aldon Tafilaj, Manuel Kniewallner, Erjonit Jakupi, Lukas Veit, Drilan Tafilaj - Arian Suka



Ersatzspieler: Dominik Horvath, Ludwig Schützenhofer, Christian Kniewallner, Esmaeil Hossinpour



Trainer: Ludwig Schützenhofer

Unterlamm: Julian Hammer - Lukas Lenz-Riegler, Benjamin Moser, Florian Fuchs, Andras Molnar - Kristjan Kulcar, Matthias Siegl, Tobias Jaindl, Philipp Hammer - Kevin Matzl (K), Kevin Pfeifer



Ersatzspieler: Johann Gartler, Lukas Michael Mandl, Christoph Dobernigg, Dennis Maurer, Maximilian Moser, Marc Thier



Trainer: Mathias Pfeifer

by René Dretnik

Symbolfoto:

