Wichtiger Auswärtsdreier für SU Riegersburg

Details Montag, 18. September 2023 19:14

Für SC Breitenfeld gab es in der Heimpartie gegen SU Riegersburg, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen.

Riegersburg ist nunmehr seit drei Runden ungeschlagen

Druckvoll agierende Gäste

Die Gäste übten von Beginn an viel Druck aus und hatten bereits in der ersten Viertelstunde zwei Top-Chancen, wobei ein Schuss von Georg Harhammer voll an die Latte krachte. Tobias Felkl brachte Breitenfeld in der 34. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause reklamierte Riegersburg eine knappe Führung für sich. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Stefano Iber in der 93. Minute traf. Schließlich strich SU Riegersburg/Vulkanland die Optimalausbeute gegen SC Breitenfeld an der Rittschein ein.

SC Breitenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach sechs absolvierten Begegnungen nimmt die Heimmannschaft den vierten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Breitenfeld derzeit auf dem Konto. Die Lage von SC Breitenfeld an der Rittschein bleibt angespannt. Gegen SU Riegersburg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Riegersburger Abwehr steht bombensicher

Riegersburg stabilisiert nach dem Erfolg über SC Breitenfeld die eigene Position im Klassement. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SU Riegersburg/Vulkanland ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. SU Riegersburg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Riegersburg vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. SU Riegersburg/Vulkanland ist seit vier Spielen unbezwungen.

Als Nächstes steht für Breitenfeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen TuS JR Company GmbH Mureck. SU Riegersburg tritt bereits zwei Tage vorher gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf an (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Dr. Thomas Zojer, Trainer Riegersburg:

"Ich war mit dem Auftritt meiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten sehr zufrieden. Wir haben das Spiel in den ersten 45 Minuten dominiert, einige Chancen herausgespielt und sind auch verdient mit der Führung in die Pause gegangen. Das Spiel in der zweiten Hälfte war auf Augenhöhe, wobei wir cleverer agierten, als die Gegner und defensiv gut gestanden sind."

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – SU Riegersburg/Vulkanland, 0:2 (0:1)

93 Stefano Iber 0:2

34 Tobias Felkl 0:1

Aufstellungen:

Breitenfeld: Stiven Lacko, Moritz Pfeiffer, Christoph Paulitsch, Florian Reisinger, Kevin Theni, Simon Kopinja, Michael Heininger, Niko Barbaric, Stephan Grabner (K), Sebastian Schmidt, Bernhard Haidinger



Ersatzspieler: Stefan Prehm, Simon Feiertag, Moritz Jeindl, Mario Dusek, Daniel Lipp, Jan Andre Fuchs



Trainer: Martin Hackl

Riegersburg: David König - Ing. Markus Rauch, Kevin Iber, Rene Juric, Lan Kosi Lovrencec - Stefan Ernst Fink, Patrick Flasser, Stefano Iber (K) - Tobias Felkl, Rok Gruskovnjak, Georg Harhammer



Ersatzspieler: Dennis Meier, Jakob Feier, Michael Szukits, Leo Hafner, Paul Erkenger, Raphael Amtmann



Trainer: Dr. Thomas Zojer

