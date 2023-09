Nächster Erfolg für USV Unterlamm

Details Montag, 25. September 2023 19:45

Die Reserve von Jgbg./Kirchbach/St.Stefan blieb gegen USV Unterlamm chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Unterlamm ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II einen klaren Erfolg.

Kristjan Kulcar brachte USV Raika Unterlamm in der 17. Minute nach vorn. Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Tobias Jaindl beförderte das Leder zum 2:0 von USV Unterlamm in die Maschen (51.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Kevin Pfeifer, als er das 3:0 für Unterlamm besorgte (54.). Niklas Kaufmann schoss die Kugel zum 1:3 für Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II über die Linie (60.). Für das 4:1 von USV Raika Unterlamm sorgte Kevin Matzl, der in Minute 76 zur Stelle war. Christoph Dobernigg gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV Unterlamm (81.). Letztlich feierte Unterlamm gegen Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

USV Raika Unterlamm stabilisiert nach dem Erfolg über SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II die eigene Position im Klassement. Mit 18 geschossenen Toren gehört USV Unterlamm offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV Raika Unterlamm. Mit vier Siegen in Folge ist USV Unterlamm so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II immens. Mit erschreckenden 25 Gegentoren stellen die Gäste die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II alles andere als positiv.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II. Nach der Niederlage gegen Unterlamm ist Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Süd.

USV Raika Unterlamm tritt am kommenden Sonntag bei SC Breitenfeld an der Rittschein an, Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II empfängt am selben Tag SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll.

1. Klasse Süd: USV Raika Unterlamm – SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II, 5:1 (1:0)

81 Christoph Dobernigg 5:1

76 Kevin Matzl 4:1

60 Niklas Kaufmann 3:1

54 Kevin Pfeifer 3:0

51 Tobias Jaindl 2:0

17 Kristjan Kulcar 1:0

