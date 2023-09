SVU Tieschen unbesiegt

Details Montag, 25. September 2023 19:46

SVU Tieschen zog der Reserve von USV St. Anna/A. das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Tieschen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Luka Zalokar erzielte vor 170 Zuschauern das 1:0. Matija Kolar trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Sebastian Urdl vollendete zum dritten Tagestreffer in der 53. Spielminute. Kolar legte in der 54. Minute zum 4:0 für SVU RB Tieschen nach. Eigentlich war USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II schon geschlagen, als Zalokar das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (66.). Letztlich feierte SVU Tieschen gegen USV St. Anna/A. II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg.

Der Zu-null-Sieg lässt Tieschen passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Defensive des Heimteams (zwei Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Süd zu bieten hat. SVU RB Tieschen setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sieben Siege auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II weiterhin den achten Tabellenplatz. Der Angriff ist bei USV St. Anna/A. II die Problemzone. Nur acht Treffer erzielte USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II bislang. Einen Sieg, drei Remis und drei Niederlagen hat USV St. Anna/A. II derzeit auf dem Konto.

Für USV St. Anna/A. II sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Am kommenden Freitag trifft Tieschen auf SU Riegersburg/Vulkanland, USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von Petersdorf.

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II, 5:0 (2:0)

66 Luka Zalokar 5:0

54 Matija Kolar 4:0

53 Sebastian Urdl 3:0

22 Matija Kolar 2:0

6 Luka Zalokar 1:0

