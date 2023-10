Na Bumm: USV St. Anna/A. II stoppt Talfahrt und gewinnt zweistellig

Details Montag, 02. Oktober 2023 16:28

Einen furiosen 10:0-Heimsieg fuhr die Reserve von USV St. Anna/A. gegen Petersdorf II ein. USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Petersdorf II einen klaren Erfolg.

Tobias Frankl traf insgesamt fünfmal

USV St. Anna/A. II ging durch Alex Kokol in der elften Minute in Führung. Mit einem schnellen Hattrick (21./24./31.) zum 4:0 schockte Tobias Frankl Petersdorf II. Die Gäste ließen zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II.

In der 47. Minute legte Frankl zum 5:0 zugunsten von USV St. Anna/A. II nach. Den Vorsprung des Heimteams ließ Marco Urbanitsch in der 57. Minute anwachsen. Jannik Nico Schlegel gelang ein Doppelpack (63./73.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Innerhalb weniger Minuten trafen Urbanitsch (79.) und Frankl (83.). Damit bewies USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und das Debakel von Petersdorf II war perfekt.

Jannik Schlegel und Marco Urbanitsch steuerten je zwei Treffer bei

Durch die drei Punkte gegen Petersdorf II verbesserte sich USV St. Anna/A. II auf Platz sieben. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte USV St. Anna/A. II endlich wieder einmal drei Punkte.

Petersdorf II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Süd. Das Schlusslicht befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II weiter im Abstiegssog. Die Hintermannschaft von Petersdorf II steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 34 Gegentore kassierte Petersdorf II im Laufe der bisherigen Saison.

Nächster Prüfstein für USV St. Anna/A. II ist SU Riegersburg/Vulkanland (Samstag, 16:00 Uhr). Petersdorf II misst sich am selben Tag mit SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Bekim Suka, Trainer St. Anna II:

"In diesem Spiel wurden meine Vorgaben sehr gut umgesetzt und es gelangen auch die Torabschlüsse. Der Gegner erwischte einen rabenschwarzen Tag und konnten unserem Spiel nichts entgegensetzen. Man muss aber auch solche Spiele gewinnen können und deshalb kann ich Stolz auf meine Mannschaft sein, Bravo Jungs!"

1. Klasse Süd: USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II – Petersdorf II, 10:0 (4:0)

83 Tobias Frankl 10:0

79 Marco Urbanitsch 9:0

73 Jannik Nico Schlegel 8:0

63 Jannik Nico Schlegel 7:0

57 Marco Urbanitsch 6:0

47 Tobias Frankl 5:0

31 Tobias Frankl 4:0

24 Tobias Frankl 3:0

21 Tobias Frankl 2:0

11 Alex Kokol 1:0

USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II: Elias Pfeiler - Jan Šoštarec, Christoph Pendl, Matthias Gingl, Felix Hoger - Nico Hackl, Marco Urbanitsch (K) - Tobias Frankl, Alex Kokol, Sebastian Kuresch, Jannik Nico Schlegel



Ersatzspieler: Paul Thurner-Seebacher, Julian Seidl, Nico Weiß, Felix Sampt, Kevin Kink



Trainer: Bekim Suka

Petersdorf II: Ernö Kovacs, David Kusic (K), Arian Suka, Aldon Tafilaj, Matic Embreus, Manuel Kniewallner, Lukas Veit, Leart Tafilaj, Christian Kniewallner, Ledion Tafilaj, Drilan Tafilaj



Ersatzspieler: Ludwig Schützenhofer, Erjonit Jakupi



Trainer: Ludwig Schützenhofer

Fotos: St. Anna/Facebook

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.