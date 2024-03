SU Riegersburg siegt im Gemeindederby gegen SC Breitenfeld!

Details Sonntag, 17. März 2024 10:11

Auf dem Papier ging Riegersburg als leichter Favorit ins Spiel gegen den Rivalen aus Breitenfeld in der 1. Klasse Süd. Dieser Favoritenrolle wurde die SU Riegersburg auch gerecht und setzte sich am Ende knapp mit 3:2 durch. SC Breitenfeld steht somit wie schon im ersten Saisonduell mit leeren Händen da - damals gab es auf heimischen Rasen ein 0:2.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die rund 200 Zuschauer im Grazbachstadion sahen am Samstagnachmittag nicht nur die wunderschöne Riegersburg, sondern auch ein von Beginn an rasantes Gemeindederby. Nach knapp einer viertel Stunde legt sich Kopinja den Ball für einen Freistoß zurecht, welchen er in Folge perfekt trifft und zum 0:1 für die Gäste verwertet. Doch von dort an übernahmen die Hausherren das Zepter und kamen zu einigen Torchancen. Diese Überlegenheit gipfelte kurz vor der Pause mit dem Ausgleichstreffer - Amtmann vollstreckte aus kurzer Distanz.

Später Siegtreffer erlöst Riegersburg

Nach Seitenwechsel war es wieder die Zojer-Truppe, die zur ersten nennenswerten Aktion kam. Der Ball zappelte im Netz, doch der Unparteiische ließ den Jubel schnell verstummen - er sah eine Abseitsstellung. Wenig später tritt der Eckballspezialist Heininger im Dress von Breitenfeld zum Corner an und verwandelte diesen direkt, ein Kunstschuss! Doch Riegersburg hatte mit einem Kopfballtor von Harhammer die perfekte Antwort und stellte nach 77 Minuten auf 2:2.

Ein Regenbogen ersteckt sich übers Grazbachstadion, ein schönes Spiel. Pelge Hayer, Ticker-Reporter

Einer spannenden Schlussphase stand also nichts mehr im Wege. Der Lucky Punch gelang kurz vor Schluss den Heimischen, nach einem Eckball - Erkenger stand goldrichtig und krönte sich zum Derbyhelden. Letztendlich wurden die Riegersburger ihrer Favoritenrolle gerecht und feierten drei Punkte, sowie Rang zwei in der Tabelle.

So steht es um die beiden Teams

SU Riegersburg konnte durch den Heimsieg das Punktekonto weiter füllen. Starke elf Siege, sowie ein Unentschieden ergeben 34 Punkte aus 15 Partien. Der vierte Sieg in Folge bedeutet auch, dass Riegersburg nun erster Verfolger von Spitzenreiter Tieschen ist, die jedoch bei einem Spiel weniger fünf Punkte Vorsprung für sich haben.

Der SC Breitenfeld verlor nicht nur das Prestigederby, sondern auch den Anschluss auf die Spitzengruppe. Sieben Siege, sieben Niederlagen, Rang fünf in der Tabelle - es ist und bleibt nur eine durchschnittliche Saison. Mit einem Torverhältnis von 37:30 ist zumindest eines fast garantiert, es wird auch im nächsten Spiel, wenn Breitenfeld zu Hause am Samstag (15 Uhr) auf Mureck trifft, den ein oder anderen Treffer geben. Zeitgleich geht es für Riegersburg zum nächsten Derby nach Hatzendorf.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Zojer, Trainer Riegersburg:

"Über 90 Minuten ein verdienter Sieg für meine Mannschaft. Trotz zweier Rückstände gaben die Jungs nie auf, bewiesen Moral und belohnten sich spät mit dem 3:2 Siegtreffer. Wichtige Punkte in unseren ausgeglichenen Liga."

David Pfeifer, Trainer Breitenfeld:

"Trotz der Niederlage bin ich stolz auf meine Truppe, die vor allem in Halbzeit zwei mit einer starken kämpferischen Leistung glänzte. Leider flog uns zum Schluss eine Ecke um die Ohren und wir fuhren ohne Punkt nach Hause."

1. Klasse Süd: SU Riegersburg/Vulkanland – SC Breitenfeld an der Rittschein, 3:2 (1:1)

86 Paul Erkenger 3:2

77 Georg Harhammer 2:2

70 Michael Heininger 1:2

37 Raphael Amtmann 1:1

12 Simon Kopinja 0:1

Aufstellungen:

SU Riegersburg: David König, Lukas Kleinschuster, Jakob Feier, Kevin Iber, Kevin Maier, Stefan Ernst Fink, Raphael Amtmann, Patrick Flasser, Stefano Iber (K), Tobias Felkl, Georg Harhammer

Ersatz: Dennis Meier, Paul Erkenger, Karlo Brkic, Dominik Haas, Julian Kaspar, Marcel Sommer

Trainer: Dr. Thomas Zojer

SC Breitenfeld: Stefan Prehm, Christoph Paulitsch, Simon Feiertag, Florian Reisinger, Mario Dusek, Michael Heininger, Niko Barbaric, Stephan Grabner (K), Simon Kopinja, Jan Andre Fuchs, Michael Szukits

Ersatz: Philipp Leopold, Moritz Jeindl, Zoltan Kopacsi, Florian Prehm, Daniel Lipp

Trainer: David Pfeifer

