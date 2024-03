Punkteteilung der Tabellennachbarn. SC Breitenfeld ebenbürtig mit TUS Mureck!

Details Montag, 25. März 2024 14:36

Vor der Partie war es schwierig einen Favoriten für das Duell der Tabellennachbarn zu finden. TUS Mureck als Vierter hatte zwar sieben Punkte mehr am Konto als der SC Breitenfeld, doch als Heimmannschaft darf man sich auf den Rückenwind der Fans verlassen. So ausgeglichen die Vorzeichen waren, so ausgeglichen ging es auch am Feld her. Am Ende stand ein gerechtes 2:2 auf der Anzeigetafel.

Vier Tore wurden fair geteilt in Halbzeit eins

Die Gäste aus dem Süden starteten druckvoll in diese Begegnung und wollten die Heimischen früh in Bedrängnis bringen. Dieses Vorhaben sollte sich schnell bezahlt machen, aus dem Chancenfeuerwerk entstand die frühe Führung, als Goalgetter Othmar Roth nach einem Corner goldrichtig stand und verwertete (9.).

Mureck drückte weiter auf das Tor von Breitenfeld, doch leitete durch einen individuellen Eigenfehler die erste Chance der Hausherren ein und Simon Feiertag bestraft diesen Fehler in Minute 13 kaltschnäuzig mit einem satten Schuss ins Eck - der Ausgleich!

Und keine fünf Minuten später (18.) drehte die Pfeifer-Truppe dieses Spiel komplett. Michael Heininger hält nach einem Gestocher im Strafraum den Kopf hin und durfte sich als Torschütze feiern lassen. Kurz vor der Halbzeit ertönte ein Pfiff aus der Pfeife von Schiedsrichter Muresan Christian, er zeigte auf den Punkt und Mureck hatte die große Chance, das Ergebnis wieder "auf Null" zu stellen. 1:0-Torschütze Roth übernahm Verantwortung und traf wie schon letzte Woche zum Doppelpack (41.).

Am Ende teilte man die Punkte

Die rund 100 Zuschauer am Sportplatz in Breitenfeld kamen an diesem Samstagnachmittag durch eine torreiche erste Hälfte voll auf ihre Kosten. Doch große Torchancen waren im zweiten Durchgang Mangelware. Breitenfeld hatte im Verlauf des Spiel immer mehr das Kommando übernommen, Mureck stand Hinten sicher und lauerte auf Konterchancen. Geprägt von harten Fouls und kleineren Unsportlichkeiten griff der Unparteiische des Öfteren zum gelben Karton. Doch bis zum Ende ging keines der Teams voll ins Risiko, so endete das Spiel mit einem gerechten Remis - 2:2.

So steht es um die Teams

SC Breitenfeld an der Rittschein befindet sich mit 23 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Offensive von SC Breitenfeld in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch TuS JR Company GmbH Mureck war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 39-mal schlugen die Angreifer von Breitenfeld in dieser Spielzeit zu. SC Breitenfeld an der Rittschein verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SC Breitenfeld nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Kurz vor Saisonende belegt TUS Mureck mit 30 Punkten den vierten Tabellenplatz. Neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Mureck seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Breitenfeld stellt sich am Montag (16:00 Uhr) bei USV Raika Unterlamm vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt TuS JR Company GmbH Mureck USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

Stimme zum Spiel

Mureck Co-Trainer Michael Marx:

"Wir sind mit dem klaren Ziel nicht zu verlieren nach Breitenfeld gefahren und das ist uns gelungen. Es war im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden - wir nehmen den Punkt gerne mit nach Hause!"

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – TuS JR Company GmbH Mureck, 2:2 (2:2)

41 Othmar Roth 2:2

18 Michael Heininger 2:1

13 Simon Feiertag 1:1

9 Othmar Roth 0:1

Aufstellung:

Breitenfeld: Philipp Leopold, Christoph Paulitsch, Simon Feiertag, Moritz Jeindl, Florian Reisinger, Mario Dusek, Michael Heininger (K), Niko Barbaric, Simon Kopinja, Daniel Lipp, Jan Andre Fuchs



Ersatzspieler: Stefan Prehm, Zoltan Kopacsi, Florian Prehm, Michael Hödl, Michael Szukits



Trainer: David Pfeifer

Mureck: Martin Gschier - Dominik Hanschek, Thomas Flock, Jakob Klanfar - Lukas Flock, Konstantin Radl, Gerd Ringer (K), Lorenz Weiß - Raffael Grabler, Othmar Roth, Marcel Zwillak



Ersatzspieler: Mario Gollner, Daniel Reczek, Felix Galler, Lukas Haas, Oliver Fuchs, Alexander Gschier



Bild: TUS Mureck Instagram

Bericht: JN

Details

