Machtdemonstration von Unterlamm: Jagerberg/Kirchbach/St. Stefan II glückt nur der Ehrentreffer

USV Unterlamm setzte sich standesgemäß gegen die Reserve von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. mit 5:1 durch. Unterlamm hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel war Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen.

150 Besucher sahen ein schnittiges Spiel

Marc Thier war es, der vor 150 Zuschauern in der 19. Minute mit einem wuchtigen Kopfball das 1:0 für USV Raika Unterlamm besorgte. Kristjan Kulcar erhöhte für USV Unterlamm auf 2:0 (35.). Er traf vom Elfmeterpunkt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gleich nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste Glück. Ein Schuss der Hausherren knallte ans Aluminium. Für das 3:0 von Unterlamm sorgte Kevin Matzl, der in Minute 66 nach einer Maßflanke von Matthias Siegl zur Stelle war. In der 70. Minute legte Siegl zum 4:0 zugunsten von USV Raika Unterlamm nach.

In der Schlussphase gelang Simon Nagl noch der Ehrentreffer für SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II (76.). Endgültig verloren war das Match für die Gastgeber in der 87. Minute, als Tobias Erhard mit der Ampelkarte vom Feld flog. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Matzl, der das 5:1 aus Sicht von USV Unterlamm perfekt machte (89.). Bei diesem Treffer agierte der Heimgoalie ein wenig ungeschickt. Ein starker Auftritt ermöglichte Unterlamm am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Heimmannschaft.

So steht es um die Teams

Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II mit 13 Punkten auf Platz acht. In der Verteidigung von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II stimmt es ganz und gar nicht: 54 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

USV Raika Unterlamm hat nach dem souveränen Erfolg über Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 51 geschossenen Toren gehört USV Unterlamm offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Unterlamm verbuchte insgesamt zwölf Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Mit 37 Punkten auf der Habenseite herrscht bei USV Raika Unterlamm eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt USV Unterlamm SC Breitenfeld an der Rittschein.

Stimme zum Spiel:

Mathias Pfeifer, Trainer Unterlamm:

"In der ersten Hälfte waren wir über 40 Minuten sehr gut. Dann haben wir ein wenig nachgelassen, was sich auch in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit wiedergespiegelt hat. Danach plätscherte die Partie vor sich hin, und am Ende war der Sieg verdient.""

1. Klasse Süd: SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II – USV Raika Unterlamm, 1:5 (0:2)

89 Kevin Matzl 1:5

76 Simon Nagl 1:4

70 Matthias Siegl 0:4

66 Kevin Matzl 0:3

35 Kristjan Kulcar 0:2

19 Marc Thier 0:1

Aufstellungen:

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Michael Voller - Oliver Mellacher, Tobias Erhard, Nico Luttenberger, Patrick Glieder (K) - Jakob Neubauer, Philipp Scherr, Simon Nagl, Fabian Luttenberger, Lukas Leber, Stefan Hütter -



Ersatzspieler: Tobias Sudy, Tobias Jakob Nagl



Trainer: Ing. Jurica Dzanan

Unterlamm: Julian Hammer - Lukas Lenz-Riegler, Benjamin Moser, David Eibel (K), Dennis Maurer, Andras Molnar - Kristjan Kulcar, Tobias Jaindl, Marc Thier - Kevin Matzl, Kevin Pfeifer



Ersatzspieler: Johann Gartler, Lukas Michael Mandl, Matthias Siegl, Maximilian Moser, Philipp Hammer, Nico Gimpl



Trainer: Mathias Pfeifer

