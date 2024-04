SG Kirchberg im neuen Jahr weiterhin makellos! Auch SG Jagerberg kann das bei 3:1 Niederlage nicht ändern.

Details Montag, 01. April 2024 03:50

Ligaexperten erwarteten sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die SG Kirchberg-St.Margarethen II. Auch im Hinspiel war es eine knappe Angelegenheit, damals verlor die SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan spät mit 1:2. Dieses Mal war der Hausherr aus Kirchberg jedoch um eine Klasse stärker und setzte sich mit 3:1 durch und verbannte die SG Jagerberg auf den vorletzten Tabellenplatz.

Knappe, aber verdiente Halbzeitführung für die Hausherren

Kirchberg startete schwungvoll in die Partie und konnte früh erste Chancen verzeichnen. Der ambitionierte Start sollte sich bezahlt machen, denn Dominik Posch konnte als Erster am Karsamstag die Zahlen der Anzeigetafel verändern, er stellt nach 15 Minuten auf 1:0. Auch in weiterer Folge war es die Posch-Truppe, die das Spiel machte, doch Treffer sollte keiner mehr gelingen und so ging es mit einem knappen Ein-Tor-Vorsprung in die Kabinen.

Doppelschlag sorgt für Klarheit

Etwa nach einer viertel Stunde nach Wiederbeginn ertönte vor rund 100 Zuschauern im Raiffeisenstadion von Kirchberg ein pfiff aus der Pfeife des Unparteiischen Günther Pachler - er zeigte auf den Punkt, Elfmeter. Posch ließ sich diese Chance nicht entgehen und erhöhte mit seinem Doppelpack auf 2:0 (60.). Drei Minuten später der nächste Nackenschlag für die Dzanan-Truppe, Sebastian Schadler nutzte die Unkonzentriertheit der Gäste-Abwehr aus und drehte jubelnd ab - 3:0.

Damit war die Luft aus der Partie und Kirchberg schaltete in den Verwaltungsmodus. Spät aber doch gelang der SG Jagerberg dann doch noch ein kleines Erfolgserlebnis - Lukas Leber sorgte mit seinem Treffer (90.) allerdings nur noch für Ergebniskosmetik. Somit gelingt Kirchberg der perfekte Start ins neue Jahr. Drei Spiele - drei Siege!

So steht es um die Teams

SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen II steht mit 24 Punkten im Mittelfeld der Tabelle und ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II hat mit einer durchschnittlichen Gegentoranzahl von über drei pro Spiel defensiv massive Probleme. Mit 13 Punkten belegen sie den neunten Platz. Die letzten sieben Spiele blieb das Team ohne Sieg, was die Aussichten düster erscheinen lässt.

Am kommenden Wochenende tritt SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen II am Samstag um 16:00 Uhr gegen SC Breitenfeld an der Rittschein an, während SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II am Sonntag zur gleichen Zeit die Zweitvertretung von Petersdorf empfängt.

1. Klasse Süd: SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll – SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II, 3:1 (1:0)

90 Lukas Leber 3:1

63 Sebastian Schadler 3:0

60 Dominik Posch 2:0

15 Dominik Posch 1:0

Aufstellungen:

SG Bauer Bikes /Kubica Kirchberg-St.Margarethen ll : Julian Langer - German Ediev, Marc Wurzinger, Robert Rotter, Philipp Ritter (K), Sebastian Stark - Dominik Posch, Tobias Höfler, Julian Hermann, Hannes Scheucher - Sebastian Schadler



Ersatzspieler: Dominic Bindlechner, Erik Zettelbauer, Jakob Langer, Jakob Ritter, Sebastian Landsmann



Trainer: Sebastian Neumeister

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Jan David Freitag - Marvin Konrad, Oliver Mellacher, Nico Luttenberger, Patrick Glieder (K) - Jakob Neubauer, Tobias Sudy, Martin Alexander Schantl, Lukas Leber, Stefan Hütter - Elias Wurzinger



Ersatzspieler: Alexander Pock, Niklas Simon Erhard, Daniel Schuster



Trainer: Ing. Jurica Dzanan

by JH

Symbolfoto: Florian Kober

