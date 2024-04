TuS Mureck biegt USV St. Anna II knapp dank Edeljoker Roth

Details Sonntag, 21. April 2024 08:03

Mit einem ausgeglichenen Spiel rechneten wohl die meisten Interessenten der 1. Klasse Süd. Der TuS Mureck empfing USV St. Anna/A. II und gewann schlussendlich knapp mit 2:1. In den ersten beiden Saisonduellen lief es für die Mannschaft an der Mur weniger gut, lediglich ein Punkt wurde errungen (1:1 und 3:0 für St. Anna). Die Revanche gelang, Mureck feierte.

St. Anna trifft doppelt - trotzdem stand es zur Pause 1:1

Die Flock-Truppe startete nahezu perfekt in die Partie, bekam nach fünf Minuten einen Elfer zugesprochen und hatte die Chance, früh in Führung zu gehen - doch man scheiterte. Trotz der vergebenen Großchance drückten die Hausherren weiter auf das Gehäuse der St. Anna Zweitbesetzung und das sollte sich bezahlt machen. Unglücksrabe Uros Bodanec von den Gästen versenkte das Leder im eigenen Kasten - die Heimischen durften jubeln (18.). Doch nur kurze Zeit später gelang der überraschende Ausgleich durch Marcel Legenstein (22.) und die Partie war wieder "auf Null gestellt". Eine ausgeglichenen Angelegenheit war die Folge und so schickte Schiedsrichter Manfred Tieber beide Teams mit einem 1:1 in die Kabinen.

Drei Minuten reichen Goalgetter Roth

Auch die Anfangsminuten waren ein munteres Hin und Her, doch Tore wollten nicht gelingen. In Minute 65 kam Hoffnung bei Murecks Fangemeinde auf, Toptorjäger Othmar Roth kam als Joker auf das Spielfeld. Keine drei Minuten später drehte dieser bereits jubelnd ab - sein Abschluss schlug zum 2:1 im Gästetor ein (68.). Die rund 100 Zuschauer sahen in weiterer Folge mutige Gäste, doch die Heimischen hielten den knappen Vorsprung und die drei Punkte fest. Somit konnte sich der TuS Mureck für die bisherigen Saisonduelle revanchieren und feierte den Heimsieg.

So steht es um die Teams

Der USV St. Anna II empfängt am Freitag nach der knappen Niederlage den SC Breitenfeld - ein weiteres Duell auf Augenhöhe.

Der TuS Mureck fährt Sonntags nach Kirchberg um den Tabellennachbarn die Punkte streitig zu machen.

Stimme zum Spiel

Co-Trainer Mureck, Marx Michael:

"Es war ein wichtiger Sieg. St. Anna hat sehr gut gespielt aber unsere Burschen haben die Vorgaben von uns super umgesetzt und auch nach dem verschossenen Elfmeter nach 5 Minuten Moral gezeigt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann das "Eizal" besser."

Aufstellung

Mureck: Mario Gollner - Martin Neubauer, Thomas Flock, Felix Galler - Lukas Flock, Konstantin Radl, Gerd Ringer (K), Lorenz Weiß - Raffael Grabler, Marcel Zwillak, Alexander Gschier

Ersatzspieler: Martin Gschier, Daniel Reczek, Jan Petek, Othmar Roth, Oliver Fuchs, Jakob Klanfar

Trainer: Thomas Flock

USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II: Elias Pfeiler - Jan Šoštarec, Uros Bodanec, Christoph Pendl, Nico Weiß, Felix Hoger, Felix Sampt, Kevin Kink (K) - Marco Urbanitsch - Endrit Dvorani, Marcel Legenstein

Ersatzspieler: Paul Thurner-Seebacher, Nico Hackl, Matthias Gingl

Trainer: Bekim Suka

Foto: Mureck Instagram

Bericht: JN

Details

