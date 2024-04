SU Riegersburg gewinnt verrücktes Derby gegen USV Unterlamm

Ein brisantes Duell wartete auf Ligakenner am Samstag. Die SU Riegersburg empfing den USV Unterlamm und setzte sich letztendlich mit 3:2 durch. Die beiden ersten Saisonderbys gewann Unterlamm (2:1 und 4:0) - doch unbeeindruckt lieferte Riegersburg nun ab. Zusätzlich überholt Riegersburg Unterlamm in der Tabelle und ist neuer Zweiter.

Beide Seiten können in Halbzeit eins nicht überzeugen

Das gut gefüllte Grazbachstadion erwartete einen hochklassigen Schlagabtausch, schließlich traf der Dritte auf den Zweiten. Die 180 Zuseher sahen allerdings 22 leicht nervöse Akteure und kaum Strafraumszenen - das Schlagerspiel hielt noch nicht was es versprach. Nach 45 Minuten hatte Schiedsrichter Gruber Johann genug gesehen und schickte die Mannschaften mit 0:0 in die Kabinen.

Frühes Tor bringt Turnaround - beide Teams erwachen in Halbzeit zwei

Die Kabinenansprachen waren vorbei und zeigten sofort Wirkung. Riegersburg überrannte die Gäste und traf umgehen zur Führung - Georg Harhammer schob eiskalt ein (49.). Doch die Grün-Weißen hatten die perfekte Antwort auf Lager - per Elfmeter gleicht Kulcar Kristjan aus (53.). Ein offener Schlagabtausch war die Folge, beide Seiten wollten die Führung. Diese gelang erneut den Hausherren, Paul Erkenger vollendete einen blitzsauberen Konter zum 2:1 (61.).

In Minute 80 dann die vermeintliche Vorentscheidung: Harhammer versenkte die Murmel erneut und schnürte den Doppelpack (80.). Doch Unterlamm gab nicht auf, erspielte sich haufenweise Chancen und sollte noch einmal ins Spiel zurück kommen. Jandl Tobias schweißte das Spielgerät zum 3:2 Anschlusstreffer in den Winkel (88.). Doch das aufbäumen kam zu spät, Riegersburg verteidigte die Führung und konnte den Derbysieg feiern.

So geht es für beide Teams weiter:

SU Riegersburg duelliert sich am Sonntag (16 Uhr) in Kirchberg gegen die dortige Zweier - auf dem Papier gilt die SU als Favorit.

USV Unterlamm will die Niederlage am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen Mureck wieder vergessen machen - erneut ein direkter Konkurrent in der Ligaspitze.

Stimme zum Spiel:

Trainer Riegersburg, Zojer Thomas:

"Dieses Mal waren meine Jungs physisch präsent, agil und spritzig. Gefühlt jeder Zweikampf wurde gewonnen.