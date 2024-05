Überzeugender Auswärtssieg: SU Riegersburg dominiert in Jagerberg

Details Sonntag, 12. Mai 2024 10:41

Im Waldstadion von Jagerberg fand ein bemerkenswertes Duell statt, bei dem die Gäste von SU Riegersburg einen klaren und entschlossenen 4:1-Sieg gegen SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II erzielten. Dieses Spiel, das in der 23. Runde der 1. Klasse Süd stattfand, zeigte von Anfang an, wer das Sagen auf dem Platz hatte.

Früher Führungstreffer setzt Ton

Gleich zu Beginn des Spiels setzte SU Riegersburg ein klares Zeichen. Schon in der 2. Minute gelang es Georg Harhammer, den Ball nach einer exzellenten Einzelleistung im Netz unterzubringen und so die Führung für die Gäste zu sichern. Trotz des frühen Rückstandes kämpfte SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II tapfer weiter, doch ihre Versuche, das sogenannte Saßtal Tiki-Taka zu etablieren, scheiterten größtenteils an der dominanten Spielkontrolle von Riegersburg.

In der 24. Minute schaffte es jedoch Tobias Sudy, den Ausgleich zu erzielen, indem er einen Fehler der Gästeabwehr nutzte und den Ball im Tor versenkte. Dieser Hoffnungsschimmer für die Heimmannschaft war jedoch nur von kurzer Dauer. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. und 42. Minute, erzielten Georg Harhammer und Kevin Iber zwei schnelle Tore für Riegersburg, womit sie den Halbzeitstand auf 3:1 setzten.

Uneinholbare Führung im zweiten Durchgang

Nach der Pause versuchte Jagerberg energisch, ins Spiel zurückzufinden, aber Riegersburg war einfach zu stark. In der 48. Minute hatte die Gastmannschaft eine Dreifachchance, die jedoch vom Torwart von Jagerberg spektakulär vereitelt wurde. Die Überlegenheit von Riegersburg wurde schließlich in der 68. Minute besiegelt, als Stefan Ernst Fink nach einem beeindruckenden Solo den Ball zum 4:1-Endstand im Tor versenkte.

Trotz einiger Spielerwechsel bei Riegersburg blieb das Spiel bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute unter Kontrolle der Gäste. Die Mannschaft zeigte eine konsequente Leistung, die ihnen einen verdienten Sieg in einem kritischen Auswärtsspiel sicherte.

Insgesamt bestätigte dieses Spiel die Stärke von SU Riegersburg, die ihre Ambitionen auf den Aufstieg weiterhin klar signalisieren. SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II, obwohl kämpferisch und engagiert, konnte die strategische Überlegenheit und die taktische Disziplin ihrer Gegner an diesem Tag nicht überwinden. Dieser Sieg könnte für Riegersburg ein entscheidender Schritt in Richtung ihrer Saisonziele sein, während Jagerberg darüber nachdenken muss, wie sie ihre Taktik verbessern können, um in zukünftigen Spielen besser abzuschneiden.

Stimme zum Spiel:

Dr. Thomas Zojer, Trainer Riegersburg:

"Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben viele Chancen herausgespielt, das Spiel dominiert und in der Defensive wenig zugelassen. Der Sieg geht in Ordnung."

1. Klasse Süd: Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II : Riegersburg - 1:4 (1:3)

68 Stefan Ernst Fink 1:4

42 Kevin Iber 1:3

40 Georg Harhammer 1:2

24 Tobias Sudy 1:1

2 Georg Harhammer 0:1

