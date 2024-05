SVU Tieschen dominiert USV Hatzendorf mit starkem 4:1-Sieg

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:15

In einer aufregenden Begegnung der 24. Runde der 1. Klasse Süd, erwies sich SVU Tieschen als deutlich überlegen gegen USV Hatzendorf. Mit einem beeindruckenden Endstand von 4:1 setzte sich das Heimteam klar durch. Die Tore für Tieschen fielen durch herausragende Einzelleistungen und eine starke Teamarbeit, was ihnen einen verdienten Sieg einbrachte.

Ein früher Start und eine dominante erste Hälfte

Bereits in der sechsten Spielminute zeigte SVU Tieschen ihre Offensivstärke. Nach einer hervorragenden Kombination zwischen Kolar und Urdl, krönte Luka Zalokar die Aktion mit einem präzisen Schuss zum 1:0. Dieser frühe Treffer gab Tieschen zusätzlichen Schwung, und sie kontrollierten das Spielgeschehen von Beginn an. Trotz einiger hartnäckiger Versuche von Hatzendorf, ins Spiel zu finden, blieben weitere Tore in der ersten Halbzeit aus.

Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte SVU Tieschen jedoch den Vorsprung. In der 42. Minute traf Samir Krasniqi mit einem kraftvollen Schuss zum 2:0. Dieses Tor kurz vor der Pause war ein schwerer Schlag für die Moral von USV Hatzendorf und stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf.

Zweite Halbzeit: Tieschen sichert den Sieg trotz rustikaler Gegenwehr

Nach der Pause kam Tieschen unvermindert stark zurück ins Spiel. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 50. Minute, erzielte Tobias Fortmüller das dritte Tor für SVU Tieschen, was den Gastgebern eine komfortable Führung verschaffte. Trotz des deutlichen Rückstands gab USV Hatzendorf nicht auf und kämpfte weiter.

In der 67. Minute gelang es Dominik Seidl, für Hatzendorf den Anschlusstreffer zum 3:1 zu erzielen, was kurzzeitig Hoffnung im Lager der Gäste weckte. Doch diese Hoffnung wurde schnell zunichtegemacht, denn Tobias Fortmüller traf erneut in der 78. Minute und stellte mit seinem zweiten Tor des Abends den alten Abstand wieder her, indem er das 4:1 für Tieschen markierte. Dieses Tor besiegelte letztlich den Erfolg für SVU Tieschen.

Die restlichen Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere signifikante Chancen, und das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Sieg für SVU Tieschen. Dieser Triumph festigte ihre Position in der Liga und zeigte einmal mehr ihre Stärke auf dem heimischen Platz. USV Hatzendorf hingegen musste eine weitere Niederlage hinnehmen und sich den kritischen Fragen zur Form ihrer Defensive stellen.

Das Spiel zeigte eine überzeugende Leistung von SVU Tieschen, die mit einer starken Offensive und effizienter Nutzung ihrer Chancen den Sieg sicherstellten. Für USV Hatzendorf bleibt nach dieser Niederlage viel Arbeit, um sich in den kommenden Spielen zu verbessern.

Stimme zum Spiel:

Trainer Tieschen, Sundl Alois:

"Wir waren von Anfang an die tonangebende und dominierende Mannschaft. Hatzendorf schien wohl etwas übermotiviert, anders lässt sich die übertrieben harte Spielweise im Laufe der ersten Halbzeit nicht erklären. Trotz dieser wirklich turbulenten Phase zeigten meine Jungs wiederholt eine Top-Leistung - besonders hervorheben möchte ich dabei unsere jungen Spieler.



Zum Glück hat sich keiner ernsthaft verletzt, so können wir trotz des sicheren Titels hochmotiviert in die letzten Runden gehen!"

1. Klasse Süd: Tieschen : Hatzendorf - 4:1 (2:0)

78 Tobias Fortmüller 4:1

67 Dominik Seidl 3:1

50 Tobias Fortmüller 3:0

42 Samir Krasniqi 2:0

6 Luka Zalokar 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.