USV Unterlamm triumphiert mit 3:1 über Petersdorf II

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:55

In einer spannenden Begegnung der 24. Runde in der 1. Klasse Süd (STMK) sicherte sich der USV Unterlamm einen verdienten 3:1-Sieg gegen Petersdorf II. Kevin Matzl und Kevin Pfeifer waren die Protagonisten des Tages mit beeindruckenden Toren, die Unterlamm zum Sieg führten. Bereits die erten beiden Saisonduelle gingen an Unterlamm (0:3 und 4:0).

Früher Matzl-Doppelschlag lässt Unterlamm jubeln

Das Spiel begann dynamisch, als Unterlamm bereits in der 8. Minute durch einen fulminanten Treffer von Kevin Matzl in Führung ging. Matzl, der an diesem Tag eine Schlüsselrolle für sein Team spielte, baute die Führung nur zwei Minuten später aus. Nach einem energischen Start und einem Doppelschlag stand es schnell 2:0 für die Heimmannschaft. Die frühe Dominanz von Unterlamm setzte die Gäste von Petersdorf II massiv unter Druck, die sich bemühten, ins Spiel zu finden und Chancen zu kreieren. Trotz des schnellen Rückstands gab sich Petersdorf II nicht geschlagen und belohnte sich in der 45. Minute durch Arian Suka, der den Abstand auf 2:1 verkürzte. Somit stand einer spannenden zweiten Halbzeit nichts im Wege.

Petersdorf II kämpft sich zurück, doch Unterlamm behält die Oberhand

Der Treffer kurz vor der Pause gab Petersdorf II neue Hoffnung und das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener.

Die Spannung hielt an, als beide Teams auf den Ausgleich bzw. die Entscheidung drängten. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Unterlamm allerdings die effizientere Mannschaft blieb. In der 63. Minute sorgte Kevin Pfeifer mit seinem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung. Pfeifers Präzision und Timing ließen den Gästen kaum eine Chance auf eine Reaktion und stellten die Weichen endgültig auf Sieg für USV Unterlamm.

Nach Pfeifers Tor kontrollierte Unterlamm das Spiel geschickt und ließ kaum noch Chancen für Petersdorf II zu. Trotz einiger Wechsel und Versuche, das Spiel zu drehen, konnte Petersdorf II den soliden Defensivverbund von Unterlamm nicht mehr durchbrechen. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1 Heimsieg für USV Unterlamm, die ihre Überlegenheit über die gesamte Spielzeit hinweg unter Beweis stellten.

Die Heimmannschaft feierte ihren Sieg mit den Fans, während Petersdorf II das Spiel sicherlich als Ansporn nehmen wird, um in den nächsten Runden stärker zurückzukommen.

Stimme zum Spiel

David Eibel, Kapitän Unterlamm:

"Wir haben richtig stark begonnen und haben schnell zwei Tore gemacht. Danach haben wir nachgelasen und waren zu inkosequent - ein mäßiger Pflichtsieg, mehr nicht."

1. Klasse Süd: Unterlamm : Petersdorf II - 3:1 (2:1)

63 Kevin Pfeifer 3:1

46 Arian Suka 2:1

10 Kevin Matzl 2:0

8 Kevin Matzl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.