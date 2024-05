Sechs Tore, sechs verschiedene Torschützen - Mureck überrollt die SG Jagerberg

Details Sonntag, 19. Mai 2024 16:33

1. Klasse Süd: Zum dritten Mal in dieser Saison standen sich am Samstag Nachmittag der TuS Mureck und die SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II gegenüber. Einmal gewann die SG Jagerberg (3:1), einmal Mureck (4:0), alle gingen also von einem ausgeglichenen Spiel aus. Doch am Ende des Tages überrumpelten die Hausherren aus Mureck die Gäste mit einem fulminanten 6:0.

Die Jungs aus Mureck durften den 6:0 Heimsieg feiern

Der perfekte Start - Mureck zeigt früh, wer der Boss ist

Die rund 85 Zuseher am Sportplatz des TuS Mureck hatten noch nicht richtig Platz genommen, schon zappelte der Ball ein erstes Mal im Gästetor. Marcel Zwillak setzte sich gegen zwei Verteidiger robust durch, überlupfte den Torhüter überlegt und vollendete den ersten Angriff der Partie zum 1:0 (2.). Doch die SG Jagerberg fing sich schnell und erspielte dich gute Chancen, doch der Ball wollte nicht über die Linie rollen. Besser lief es hingegen für die Hausherren, als Lukas Flock alleine vor dem Torhüter auftauchte und auf 2:0 erhöhte (14.). Keine zwei Minuten später war Kapitän Gerd Ringer nach einem Eckball zur Stelle und nickte zum 3:0 ein. Doch es kam noch dicker für die Gäste. Othmar Roth drückte nach 21 Minuten die Murmel erneut über die Linie und ließ sich feiern.



Die SG Jagerberg war natürlich bedient, konnte sich allerdings in Folge erneut gute Chancen erspielen, doch der Torerfolg blieb aus. Nach 45 fulminanten Minuten war die Partie so gut wie entschieden, es stand 4:0 für die Hausherren.





Mureck schenkt Jagerberg ein halbes Dutzend ein - 6:0

Nach Wiederanpfiff neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, Mureck verwaltete geschickt und die SG Jagerberg versuchte, den Anschluss- bzw. Ehrentreffer zu erzielen - ein Freistoß von Stefan Hütter klatschte dabei nach rund einer Stunde an die Querlatte. Nach 77 Minuten wurden dann auch die letzten Zweifler, sollte es zu diesem Zeitpunkt noch welche gegeben haben, überzeugt - Joker Daniel Reczek verwandelte einen Elfmeter souverän zum 5:0. Das 6:0 und somit das halbe Dutzend erzielte Jan Petek nach einer schönen Kombination (81.). Die Heimischen durften sich nach 90 Minuten feiern lassen - die Gäste fuhren schwer enttäuscht und ohne Punktgewinn wieder nach Hause.



Nächsten Samstag gastiert Mureck in Breitenfeld (17.00 Uhr) - genau 24 Stunden später empfängt die SG Jagerberg den USV Unterlamm.





Stimme zum Spiel:

Michael Marx, Co-Trainer Mureck:

"Wir waren klar die bessere Mannschaft, konnten Jagerberg von Beginn an unter Druck setzen und so früh eine klare Führung heraus spielen.

Hut ab aber vor den Jungs von Jagerberg, die trotz des hohen Rückstands bereits zur Halbzeit fair blieben und versuchten Fußball zu spielen. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für uns!"





Foto: TuS Mureck

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.