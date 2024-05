Kantersieg: TUS Mureck schickt Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II mit einem Sechsertragerl heim

Details Montag, 20. Mai 2024 18:43

In einem fulminanten Fußballmatch der 1. Klasse Süd (STMK) zeigte TUS Mureck eine beeindruckende Leistung und besiegte Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II mit einem klaren 6:0. Vom Anpfiff weg dominierte Mureck das Spiel und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Ein Blitzstart setzt den Ton

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Marcel Zwillak von TUS Mureck bereits in der 2. Minute das erste Tor erzielte. Nachdem er sich durch zwei Verteidiger durchgesetzt hatte, überlistete er den Torhüter mit einem feinen Lupfer. Der frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck und Mureck nutzte dies gnadenlos aus. Nur zwölf Minuten später verdoppelte Lukas Flock die Führung, indem er nach einem präzisen Pass kaltblütig vor dem Tor agierte und den Ball am Torhüter vorbeischob.

Gerd Ringer, der Kapitän von TUS Mureck, trug sich in der 16. Minute in die Torschützenliste ein, indem er einen Eckball von Flock an der ersten Stange verlängerte und den Ball ins Netz beförderte. Das Spiel schien bereits früh entschieden, als Othmar Roth in der 21. Minute nach einer strittigen Abseitsposition und einem Durcheinander vor dem Tor den Ball über die Linie drückte und das 4:0 markierte.

Zweite Halbzeit - Mureck macht weiter Druck

Obwohl das Spiel schon zur Halbzeit entschieden schien, ließ TUS Mureck in der zweiten Hälfte nicht nach. Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II hatte zwar einige Chancen, unter anderem durch Stefan Hütter und Niklas Kaufmann, die jedoch entweder das Ziel verfehlten oder durch Pech – wie ein Freistoß an die Querlatte – ungenutzt blieben. In der 77. Minute baute Daniel Reczek die Führung für Mureck weiter aus, indem er einen Elfmeter souverän verwandelte.

Den Schlusspunkt setzte Jan Petek in der 81. Minute, der den Torhüter umspielte und zum 6:0 einschob. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit von TUS Mureck in diesem Spiel. Mit diesem Sieg zeigte Mureck eine beeindruckende Leistung, sowohl offensiv durch die Effizienz vor dem Tor als auch defensiv, indem kein Gegentor zugelassen wurde.

Das Spiel endete mit einem überzeugenden 6:0 für TUS Mureck, was die Stärke und das Können des Teams unter Beweis stellte. Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und auf die nächsten Spiele vorbereiten, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse Süd: Mureck : Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II - 6:0 (4:0)

81 Jan Petek 6:0

77 Daniel Reczek 5:0

21 Othmar Roth 4:0

16 Gerd Ringer 3:0

14 Lukas Flock 2:0

2 Marcel Zwillak 1:0

