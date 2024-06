Mureck überrollt Hatzendorf mit 6:0 - Grabler trifft vier Mal

Details Montag, 03. Juni 2024 07:46

In einem einseitigen Spiel in der 1. Klasse Süd (STMK) setzte sich TUS Mureck klar mit 6:0 gegen USV Hatzendorf durch. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft ihre Überlegenheit und ließ den Gästen keine Chance. Das letzte Aufeinandertreffen ging vor rund zwei Monaten noch an die Gäste - Mureck gelang also die Revanche.

Mureck schenkte Hatzendorf ein halbes Dutzend ein

Treffer von Ringer reicht zur Pausenführung

Rund 100 Zuseher versammelten sich am Sportplatz an der Mur und sahen eine ausgeglichene Anfangsphase. Mitte der ersten Hälfte legten die Hausherren den zweiten Gang ein und erhöhten den Druck auf Hatzendorf. Gerd Ringer erzielte in Folge das 1:0 und brachte TUS Mureck in Führung. Hatzendorf tat sich danach schwer, ins Spiel zu finden und konnte nur wenige nennenswerte Akzente setzen.

Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:0 für die Gastgeber, obwohl sie weitere Chancen hatten, die Führung auszubauen. Die Abwehr von USV Hatzendorf konnte jedoch Schlimmeres verhindern, sodass die Teams mit diesem knappen Ergebnis in die Kabinen gingen.





Spiel, Satz und Sieg - 6:0 Heimsieg für Mureck

Die zweite Halbzeit startete furios für TUS Mureck. Bereits wenige Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte Raffael Grabler auf 2:0 (46.). Dieser schnelle Treffer brach die Gäste.

In der 54. Minute setzte Othmar Roth das nächste Ausrufezeichen und erhöhte auf 3:0. Die Heimmannschaft zeigte sich weiterhin hungrig und ließ nicht nach.

Doch dann kam der große Auftritt vom 2:0-Torschützen Grabler. Innerhalb einer viertel Stunde zerlegte er die Hatzendorfer-Comeback-Träume in Schutt und Asche.

Sein lupenreiner Hattrick stellte den Endstand von 6:0 her (66., 73., 80.).

USV Hatzendorf konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste die deutliche Niederlage hinnehmen. TUS Mureck hingegen feierte einen verdienten und beeindruckenden Sieg.





TuS Mureck feiert:

"3 Punkte im letzten Heimspiel!"

Foto: TuS Mureck

Bericht: JN





1. Klasse Süd: Mureck : Hatzendorf - 6:0 (1:0)

80 Raffael Grabler 6:0

73 Raffael Grabler 5:0

66 Raffael Grabler 4:0

54 Othmar Roth 3:0

46 Raffael Grabler 2:0

25 Gerd Ringer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.