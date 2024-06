USV Unterlamm lässt SC Breitenfeld keine Chance - 3:0-Endstand bereits nach 14 Minuten

Details Montag, 03. Juni 2024 21:58

Im spektakulären Duell der 1. Klasse Süd (STMK) setzte sich der USV Unterlamm souverän mit 3:0 gegen den SC Breitenfeld an der Rittschein durch. Mit einer beeindruckenden ersten viertel Stunde sicherte sich das Heimteam den Sieg und ließ den Gästen aus Breitenfeld keine Chance.

Blitzstart - Entscheidung nach 15 Minuten

Das Spiel begann mit viel Elan und Spannung. Bereits in der dritten Minute zeigte sich das Heimteam gefährlich, als Marc Thier nach einem Eckball eine Top-Chance vergab. Auch Kevin Pfeifer setzte kurze Zeit später einen Kopfball über das Tor.

In der 9. Minute zahlte sich der Druck der Gastgeber aus. Nach einer perfekten Vorlage von Kevin Matzl erzielte Kevin Pfeifer das 1:0 für den USV Unterlamm. Nur zwei Minuten später legte Andras Molnar nach. Mit einem traumhaften Freistoß aus 25 Metern erhöhte er auf 2:0. Der Jubel war kaum verklungen, da schlug Unterlamm erneut zu. Nach einem Getümmel im Strafraum der Gäste nutzte Marc Thier die Gelegenheit und stellte auf 3:0 (14.).

Die Gäste aus Breitenfeld konnten in dieser Phase des Spiels kaum Akzente setzen. Unterlamm war in dieser ersten Hälfte einfach in allen Belangen überlegen. Mit dem verdienten 3:0 ging es dann ab in die Kabinen.





Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Die zweite Halbzeit begann mit einer verbesserten Leistung der Gäste. Die Gäste hatten plötzlich deutlich mehr Spielanteile und machten Druck auf die Verteidigung von Unterlamm.

Doch auch dieser Anfangsdruck verflachte flott, Unterlamm fand wieder in die Spur zurück und gestaltete das Spiel wieder offen.

Obwohl Unterlamm in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so dominant war, blieben sie gefährlich. In der 76. Minute zeigte der Torhüter von Breitenfeld eine Weltklasse-Parade nach einem starken Schuss. Trotz dieses Highlights blieben weitere Tore aus.

Als der Schiedsrichter schließlich die Partie beendete, stand der USV Unterlamm als klarer Sieger fest. Mit einer dominanten ersten Halbzeit und einer stabilen Defensive in der zweiten Halbzeit setzten sie sich verdient gegen den SC Breitenfeld durch.





Stimme zum Spiel

David Eibel, Captain Unterlamm:

"Ein sehr starker Beginn von uns wurde mit 3 Toren in den ersten 15min belohnt. Danach hatten wir das Spiel im Griff und haben leider ein wenig zurückgeschaltet. Unser Fokus ist jetzt auf das letzte Spiel gerichtet."





Bericht JN





1. Klasse Süd: Unterlamm : Breitenfeld - 3:0 (3:0)

14 Marc Thier 3:0

11 Andras Molnar 2:0

9 Kevin Pfeifer 1:0

