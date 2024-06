Riegersburg sichert sich Platz zwei - Meister Tieschen mit zweiter Saisonniederlage

Details Montag, 03. Juni 2024 22:13

In einem umkämpfenten Duell der 1. Klasse Süd konnte die SU Riegersburg einen beeindruckenden 3:1-Sieg gegen den Meister SVU Tieschen verbuchen. Die Gastgeber setzten früh Akzente und dominierten das Spiel von Beginn an. Das Topduell der Liga ging also an Riegersburg, der Vizemeister steht somit ebenfalls fest.

Die zweite Saisonniederlage für die Männer im grünen Dress - der Meister unterlag dem "Vize"





Frühe Führung für Riegersburg

Das Spiel begann mit hohem Tempo und einem frühen Tor. Bereits in der 7. Spielminute konnte Raphael Amtmann die Gastgeber in Führung bringen. Nach einem Freistoß von weitem konnte der Verteidiger von Tieschen den Ball nicht entscheidend klären, sodass Amtmann ohne große Bedrängnis einschieben konnte.

Die Dominanz von Riegersburg setzte sich fort - Jakob Feier erhöhte prompt auf 2:0 (17.). Ein erneuter Abwehrfehler der Gäste führte zu einer Ecke, die eiskalt von Feier verwertet wurde. Tieschen fand kaum ins Spiel und konnte keinen nennenswerten Angriff verzeichnen. Riegersburg hingegen zeigte sich spielbestimmend und hatte die Partie fest im Griff.

Mit einem verdienten 2:0 gingen beide Teams in die Kabinen.





Riegersburg sichert sich den "Vize-Titel"

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Gastgeber blieben das dominierende Team und kontrollierten das Geschehen. In der 66. Minute setzte Georg Harhammer den Schlusspunkt für Riegersburg. Nach einem missglückten Klärungsversuch des Keepers von Tieschen gelangte der Ball zu Harhammer, der eiskalt zum 3:0 einschob.

Der SVU Tieschen wechselte in der 86. Minute eine Vereins-Legende ein, Manuel Puschnik kam nach einer gefühlten Ewigkeit (letzter Einsatz im Oktober 2021) wieder zu Spielminuten. Mit ihm am Feld kam nochmals Hoffnung auf, in der 88. Minute gelang es Dionard Shabani, den Ehrentreffer für die Gäste zu erzielen. Am Ende blieb es beim 3:1 - ein gerechter Spielstand.

Damit festigt Riegersburg den zweiten Tabellenplatz - nächste Saison darf man sich ja bekanntlich in der Gebietsliga versuchen.

Tieschen wird die Niederlage zwar ärgern, der Meister blickt dennoch positiv in die Zukunft - auch in Tieschen wird bald Gebietsliga-Fußball gespielt.

Aussendung des SV Tieschen:

"Aufgrund eines stark geschwächten Kaders (verletzungs- und krankheitsbedingt) konnten wir gestern keine Punkte mit nach Hause nehmen."





Aufstellungen



Riegersburg: David König - Jakob Feier, Kevin Iber - Michael Egger, Paul Erkenger, Stefan Ernst Fink, Raphael Amtmann, Patrick Flasser, Stefano Iber (K) - Tobias Felkl, Georg Harhammer

Ersatzspieler: Dennis Meier, Kevin Maier, Karlo Brkic, Dominik Haas, Julian Kaspar, Marcel Sommer

Trainer: Dr. Thomas Zojer





Tieschen: Klemen Zupet - Jan Klobasa, Matthias Hatzl, Oliver Frankl, Borut Uhan (K) - Valmir Maxhuni, Tobias Fortmüller, Dionard Shabani, Dukagjin Shabani - Sebastian Urdl, Matija Kolar

Ersatzspieler: Simon Neubauer, Alex Sipek, Manuel Puschnik

Trainer: Alois Sundl





Foto: Tieschen

Bericht JN





1. Klasse Süd: Riegersburg : Tieschen - 3:1 (2:0)

88 Dionard Shabani 3:1

66 Georg Harhammer 3:0

17 Jakob Feier 2:0

7 Raphael Amtmann 1:0

