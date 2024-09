SV Stallhofen dominiert in Pistorf: Klarer 5:0-Auswärtssieg

Der SV Stallhofen setzte sich in der siebten Runde der 1. Klasse West (STMK) klar gegen den 1. FC Pistorf durch und feierte einen überzeugenden 5:0-Auswärtssieg. Trotz einiger guter Chancen der Gastgeber in der zweiten Halbzeit blieb die Defensive von Stallhofen standhaft und sicherte sich die drei Punkte. Die Gäste untermauerten ihre Spitzenposition in der Tabelle mit einer starken Leistung, während Pistorf nach diesem Spiel weiterhin im unteren Tabellendrittel verweilt.

Stallhofen legt früh den Grundstein

Schon zu Beginn der Partie war deutlich, dass die Gäste aus Stallhofen das Spiel in die Hand nehmen wollten. Bereits in der siebten Minute fand der erste Treffer den Weg ins Netz. Abu Kanneh legte im Strafraum auf den freistehenden Christian Ogbugburu ab, der den Ball stark ins rechte Eck abschloss und damit das 1:0 für den SV Stallhofen erzielte.

Die Gastgeber versuchten, den schnellen Rückstand zu verarbeiten, kamen aber nur sporadisch zu eigenen Abschlüssen. Blaz Martini Glazer prüfte den Torwart der Gäste aus der Distanz, konnte jedoch nicht erfolgreich abschließen. Auch die Gäste blieben weiterhin gefährlich. Ein Schuss von Christian Ogbugburu aus rund 20 Metern wurde von Kozar zur Ecke abgewehrt (4. Minute).

Die Dominanz der Gäste setzte sich fort. In der 14. Minute vergab Abu Kanneh eine große Möglichkeit, als er nach einem starken Reflex von Kozar den Ball aus fünf Metern über das leere Tor schoss. Doch nur wenig später folgte das 2:0: Nach einem Eckball von Jan Gratz köpfte Lukas Hiden den Ball ins Tor (37. Minute). Mit dieser komfortablen Führung gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

Gäste kontrollieren auch die zweite Halbzeit

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Gastgeber kamen zwar besser ins Spiel und erarbeiteten sich einige gute Chancen. So setzte sich Gak Podlesnik in der 53. Minute stark auf der Seite durch und spielte in den Strafraum auf Marcel Gamperl, dessen Abschluss jedoch vom Torwart gehalten wurde. Auch Blaz Martini Glazer scheiterte mit einem starken Schuss am gegnerischen Torhüter (60. Minute).

Die Gäste zeigten sich hingegen weiterhin kaltschnäuzig vor dem Tor. In der 63. Minute fiel das 3:0 durch Abu Kanneh, der eine schöne Flanke von Jan Gratz einköpfte. Pistorf hatte dem Offensivdruck der Stallhofner wenig entgegenzusetzen und musste in der 79. Minute den nächsten Treffer hinnehmen. Ein starker Schuss konnte zunächst von Kozar pariert werden, doch der Ball landete direkt vor den Füßen von Lukas Hiden, der problemlos zum 4:0 einschob.

Den Schlusspunkt setzte erneut Lukas Hiden, der in der 89. Minute einen Elfmeter stark ins rechte Eck verwandelte und damit den 5:0-Endstand besiegelte. Trotz der hohen Niederlage zeigten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit Moral und erarbeiteten sich einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Mit diesem Sieg behauptet der SV Stallhofen seine Spitzenposition in der Tabelle und bleibt weiterhin ohne Punktverlust. Der 1. FC Pistorf hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David_10 (12334 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David_10 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.