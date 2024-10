SV Kainach dreht Spiel in St. Josef und feiert souveränen 4:1-Sieg

Dem SV Hütter & Partner Kainach gelang in der 1. Klasse West ein beeindruckender 4:1-Auswärtssieg gegen den USV St. Josef, obwohl die Gäste zur Halbzeit mit einem Rückstand konfrontiert waren. Dank einer starken zweiten Hälfte und den entscheidenden Treffern von Besmir Dinaj und Lukas Rompold sicherten sich die Gäste letztlich den verdienten Sieg.

Poljanec bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann mit einer vielversprechenden Chance für die Gastgeber, als Denis Poljanec schon in der ersten Minute nur knapp die Führung verpasste. Doch es dauerte bis zur 35. Minute, ehe der USV St. Josef tatsächlich in Führung ging. Lukas Weber setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Denis Poljanec, der mühelos zum 1:0 einnetzte. St. Josef schien das Spiel in der ersten Halbzeit zu dominieren, doch es fehlte an weiteren Treffern, um die Führung auszubauen.

Die Gäste aus Kainach fanden in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel. Ihre wenigen Chancen, wie der Kopfball von Heimo Roschitz, konnten von der Defensive der Hausherren vereitelt werden. Einzig Besmir Dinaj sorgte hin und wieder für Gefahr, ohne jedoch die stabile Abwehr von St. Josef wirklich zu überwinden.

Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit mehr Schwung seitens der Gäste. In der 58. Minute sorgte Klaus Roschitz, nach Vorlage von Tobias Zwanzger, für den Ausgleich. Der Ausgleich war der Auftakt zu einer furiosen Aufholjagd der Gäste. Nur zwei Minuten später gelang Besmir Dinaj der Führungstreffer zum 2:1, nachdem er Simon Treichler den Ball abnahm und eiskalt ins lange Eck traf.

Der SV Kainach nutzte den entstandenen Schwung und erhöhte in der 71. Minute auf 3:1. Diesmal war es Lukas Rompold, der nach einem klugen Pass von Besmir Dinaj den Torhüter umspielte und mühelos ins leere Tor traf. Die Gastgeber wirkten nun geschockt und konnten sich kaum noch Chancen erarbeiten. Der letzte Treffer des Spiels fiel in der 89. Minute, als Besmir Dinaj aus großer Distanz traf. Ein bemerkenswerter Schuss, der den Endstand von 1:4 besiegelte.

Für den USV St. Josef war dies eine bittere Niederlage, da er nach der ersten Halbzeit noch in Führung lag. Trotz zahlreicher Bemühungen, wie den Schüssen von Lukas Pojer und Philipp Harkam, konnte das Heimteam die starke Abwehr von Kainach nicht mehr durchbrechen. Der SV zeigte hingegen eine beeindruckende Effizienz in der zweiten Hälfte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (6615 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.