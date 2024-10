Ein Tor reicht - Bärnbach/Köflach II siegt knapp gegen Voitsberg Amateure

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 09:45

In einem hart umkämpften Spiel der 1. Klasse West trafen die ASK Voitsberg Amateure auf die zweite Mannschaft der SG Bärnbach/Köflach. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten war es letztlich ein einziges Tor, das die Partie entschied. Julian Ulrich avancierte mit seinem Treffer in der Anfangsphase zum Matchwinner für die Gäste, die mit einem knappen 1:0-Sieg drei wertvolle Punkte mit nach Hause nahmen.

Riesenjubel bei den Gästen!

Frühes Tor bringt Gäste in Führung

Die Zuschauer im Stadion sahen von Beginn an eine dynamische Partie, in der beide Teams versuchten, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Schon in der neunten Minute gelang es den Gästen aus Bärnbach/Köflach, das erste und einzige Tor des Spiels zu erzielen. Julian Ulrich zeigte seine Klasse und nutzte eine Unachtsamkeit der Voitsberger Abwehr eiskalt aus, um seine Mannschaft in Führung zu bringen.

Die Gastgeber aus Voitsberg waren durch das Gegentor sichtlich wachgerüttelt und intensivierten ihre Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Immer wieder drängten sie auf das Tor der Gäste, doch die Abwehr von Bärnbach/Köflach II stand sicher und ließ kaum klare Chancen zu. Trotz der Bemühungen beider Teams und zahlreicher Zweikämpfe im Mittelfeld ging es mit dem Stand von 0:1 in die Halbzeitpause.

Voitsberg Amat. drücken auf den Ausgleich

Nach der Pause legten die Voitsberg Amateure noch eine Schippe drauf und setzten die Gäste weiter unter Druck. Mit schnellem Passspiel und hohem Einsatz versuchten sie, Lücken in der Defensive von Bärnbach/Köflach II zu finden. Doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und konnten durch geschicktes Stellungsspiel viele Angriffsversuche im Keim ersticken.

Auch Bärnbach/Köflach II blieb nicht untätig und setzte immer wieder Nadelstiche durch gefährliche Konter. Die Partie entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch, bei dem die Zuschauer bis zur letzten Minute mitfieberten. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz, doch es sollte kein weiteres Tor mehr fallen.

Der Schlusspfiff ertönte und die SG Bärnbach/Köflach II konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Die Voitsberg Amateure müssen sich trotz guter Leistung mit einer Niederlage abfinden und werden in den kommenden Spielen versuchen, wieder Punkte zu sammeln.

Statement

Aussendung Bärnbach: "Erfolgreiches Wochenende für unsere Kampfmannschaften! Auch die zweite Kampfmannschaft (Spielgemeinschaft mit dem ASK Köflach) gewinnt ihr Spiel und gibt kräftig Gas beim Feiern. 1:0 Auswärtssieg bei den Voitsberg Amateuren! Gratuliere Jungs!"

1. Klasse West: ASK Voitsberg Amat. : Bärnbach/Köflach II - 0:1 (0:1)

9 Julian Ulrich 0:1

