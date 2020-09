Bittere Niederlage: Trotz gutem Spiel kann die SG Hengist nicht punkten!

Details Montag, 31. August 2020 21:35

Ein brisantes Derby fand in der 1. Klasse West statt. Die SG Hengist, der Kooperationsverein bestehend aus Lebring, Hengsberg und Wildon lud zum Tanze, als Partner fungierte mit dem 1. FC St. Nikolai gleich ein Lokalrivale. Der Tanzpartner war jedoch kein Gentlemen und ließ dem Veranstalter keine Punkte. Die Gastgeber überraschten und boten ein großartiges Spiel, die hoch favorisierten Gäste hatten ihre liebe Mühe um schlussendlich doch noch drei Punkte mit heimzubringen. St. Nikolai musste sogar einen Rückstand aufholen, siegte am Ende aber noch mit 2:3. Gespielt wurde im Lebringer Greenhouse-Stadion, Schiedsrichter der Partie war Josef Kriebernegg.

Bei den Gastgebern konnte Trainer Marcel Martschinko aus dem vollen schöpfen. Mit Jan-Markus Hiden und Niklas Deutschmann standen zwei Spieler der Lebringer Landesliga-Mannschaft in der Startelf. Auf Gegenseite musste Coach Franz Lambauer auf die verletzten Uros Ruis und Michael Frühwirth verzichten. Das Spiel begann sehr schnell und stand trotz der langen Covid-Zwangspause auf gutem Niveau. Nach zahlreichen Mittelfeldduellen und einigen sehenswerten Aktionen beider Teams, versenkte Niklas Deutschmann in der 19. Minute das Spielgerät zum 1:0 in die Maschen. Kaum drei Minuten später konnte St. Nikolais Stefan Flucher zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Spielstand holte der Unparteiische die beiden Teams in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff versuchten die Gastgeber die Gäste mit aggressiven Offensivfussball in die Defensive zu drängen, es haperte lediglich an der Umsetzung. Viele Eigenfehler der Heimischen ließen das Auswärtsteam immer mehr die Kontrolle übernehmen. In der 65. Minute stellte Teo Milic auf 1:2 für die Sausaler. Die SG Hengist kämpfte aber weiter und wollte keinesfalls eine Niederlage hinnehmen, so gelang in der 2:2 Ausgleich durch Gilbert Gutjahr.

Individuelle Fehler der Hengister Hintermannschaft führten zum Nikolaier Auswärtssieg.

Die Heimelf wäre mit diesem Ergebnis wahrscheinlich zufrieden gewesen, die Gäste waren es aber augenscheinlich nicht. So sorgte dann der St. NIkolaier Bomber vom Dienst, Stefan Sokulskyj, erst in der 58. Minute eingewechselt, für den 2:3 Siegestreffer in Minute 82. Dieses Ergebnis war auch gleichzeitig der Endstand, St. Nikolai freute sich über den gelungenen Meisterschaftsstart bei der SG Hengist muss man noch auf die ersten Zähler warten. Diese sollen bereits in der kommenden Runde gegen den 1. FC Pistorf, gespielt wird in Pistorf gelingen. Der 1. FC St. Nikolai empfängt in der Flowerpoint-Arena St. Josef.

SG HENGIST - FC ST. NIKOLAI/S. 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (19. Deutschmann), 1:1 (23. Flucher), 1:2 (65. Milic), 2:2 (80. Gutjahr), 2:3 (83. Sokulskyj)

Stimme zum Spiel:

Marcel Martschinko, Trainer Hengist:

"Leider konnten wir unser Spiel in der Offensive nicht wie gewünscht umsetzen. Bei den Gegentoren profitierte Nikolai von den individuellen Fehlern unserer Hintermannschaft."

by René Dretnik

