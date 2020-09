6:0 Schützenfest: Nino Bretterklieber sorgt für seine persönlichen Festspiele in St. Josef

Details Sonntag, 13. September 2020 20:28

Am Samstag traf USV St. Josef in der 1. Klasse West auf den 1. FC Raiffeisen Pistorf. Beide Mannschaften hatten vor dieser Begegnung drei Punkte auf ihrem Konto verbucht. Nach dem Spiel sollten bei den Gastgebern drei weitere dazukommen. Mann des Tages war Nino Bretterklieber, er steuerte vier der sechs Tore bei und hatte massgeblichen Anteil am Kantersieg seiner Elf.

Im ersten Durchgang kann der FC Pistorf trotz Rückstand spielerisch mithalten und agiert sogar stärker

Der USV St. Josef kann sich gleich zu Beginn ein leichtes Übergewicht erarbeiten und dem Gegner bereits nach wenigen Minuten einen schnellen Dämpfer verpassen. In der 14. Minute findet der gegnerische Tormann Dominic Binder in Nino Bretterklieber seinen Meister, der gekonnt auf 1:0 stellt. Mit der Führung im Rücken spielen die Hausherren munter drauf los, die Gäste kämpfen aber und erarbeiten sich leichte spielerische Vorteile in dieser Spielphase. Die Tormöglichkeiten können aber nicht in zählbare Erfolge umgemünzt werden. In der 44. Minute bewahrt abermals Nino Bretterklieber die Übersicht und verwandelt präzise zum 2:0. Pünktlich in der 45. Minute beendet Schiedsrichter Josip Letica die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause. Nach dem Wiederbeginn kommen beide Teams sichtlich erholt zurück aufs Spielfeld. St. Josef findet sofort wieder in die Begegnung, bei den Gästen setzt sukzessive die Müdigkeit ein und je länger das Spiel andauert, desto mehr kommen die Heimischen in Fahrt.

Die Besucher sehen vier Tore von St. Josef und einen Ausschluss von Pistorf in der zweiten Spielhälfte

Bis zur 56. Minute dauert es aber, ehe Nino Bretterklieber abermals sein Können unter Beweis stellt und das Spielgerät zum 3:0 versenkt. Er beweist sich auch als souveräner Elferschütze und versenkt den Strafstoß eiskalt. In Minute 69 nützt derselbe abermals eine Schwäche der Gegenspieler aus und trifft zum vierten mal in diesem Spiel. Die Zuseher bejubeln jetzt den neuen Spielstand von 4:0. Doch auch andere Mitspieler dürfen sich heute in die Schützenliste eintragen und Tore erzielen. Christian Sommer befördert in der 70. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 5:0. Maximilian Hechtl verwertet in Minute 73 zum 6:0 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Doch dem nicht genug, muss nach 85. Minuten der Pistorfer Pierre Kahr mit Gelb-Rot den Platz velassen. Nach dem Schlusspfiff des Unparteiischen geht USV St. Josef als Sieger vom grünen Rasen und besiegt den 1. FC Pistorf mit 6:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SV Stallhofen II beweisen, 1. FC Pistorf trifft auf Mittleres Kainachtal II und hofft auf einen Sieg.





USV ST. JOSEF - 1. FC PISTORF 6:0 (2.0)

Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 (14., 44., 56., 69. N. Bretterklieber), 5:0 (70. Sommer), 6:0 (73. Hechtl)

Stimmen zum Spiel:

Manfred Rexeis, Trainer St. Josef:

In der ersten Hälfte war der 1. FC Pistorf ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Im zweiten Durchgang sind sie dann eingebrochen, deshalb ist so ein hoher Sieg zustande gekommen.

