Klare Sache: Der FC St. Nikolai schlägt die Köflach Juniors mit 5:1

Am Freitag traf in der 4. Runde der 1. Klasse West der Tabellenzweite FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. vor heimischem Publikum auf den Tabellensechsten WAZ Juniors/Köflach II. FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. gewann in Runde 3 mit 6:3 gegen SG Mittleres Kainachtal II, während WAZ Juniors/Köflach II 3:1 gegen FC Großklein II gewann. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. mit 3:2 das bessere Ende für sich. Auch dieses Spiel war eine klare Angelegenheit für die Gastgeber, sie holten sich einen 5:1 Heimsieg und bleiben weiterhin ohne Punkteverlust

Bis zur 30. Minute fallen keine Tore, danach geht die Post ab

In der ersten halben Stunde warten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und müssen sich vorerst noch in Geduld üben. Das Spiel war aber trotzdem spannend, man merkte zu anfangs kaum den Unterschied zwischen dem Titelaspiranten St. Nikolai und den jungen Wilden der WAZ Juniors/Köflach II. Bis zur 33. Minute müssen die Fans allerdings warten, ehe das St. Nikolaier Eigengewächs Fabian Stiegler zum 1:0 trifft. Der Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten, in der 38. Minute setzt Liam Christandl das Runde ins Eckige. Doch die Gastgeber lassen sich das nicht gefallen und erhöhen postwendend auf 2:1. Der Grandsigneur Gottfried Sundl drückt in der 39. Minute den Ball über die Linie und eröffnet den Torreigen seiner Mannschaft. Jetzt sind die euphorischen Fans in der Flowerpoint-Arena aus dem Häuschen. Nach 46 Minuten beendet Schiedsrichter Peter Hegedüs Halbzeit Eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Die zweite Hälfte geizt nicht mit Treffern und rassigen Spielszenen

Nach dem Pausenende drückt St. Nikolai nochmal drauf. In der 48. Minute befördert Simon Sokulskyj den Ball über die Linie und lässt sein Team frohlocken. In der 63. Minute versenkt Casian-Constantin Gavaneanu den Ball im Netz, zum Leidwesen seines Teams allerdings in jenem seines Keepers. Der neue Spielstand lautet 4:1. In der 83. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Teo Milic überwindet den gegnerischen Tormann. Mit seinem Treffer zum 5:1 fixiert er auch den Endstand. Pünktlich nach 90 Minuten beendet der Unparteiische das Spiel und trägt den FC St. Nikolai i.S. mit einem 5:1 als Sieger ein. In der nächsten Runde gastieren die Sausaler beim FC Großklein II, die Köflach Juniors empfangen den 1. FC Pistorf.

FC ST. NIKOLAI - WAZ KÖFLACH/JUNIORS 5:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (33. Stiegler), 1:1 (38. Christandl), 2:1 (39. Sundl), 3:1 (48. Sokulskji), 4:1 (63. Gavaneanu (ET)), 5:1 (83. Milic)

Flowerpoint Arena, 100, Hegedüs

Aufstellungen:

FC Büchsenmeister St. Nikolai: Schnabl; Büchsenmeister, S. Sokulskyi, Sundl (K), Klemencic; Trettnak, Zizek, Stiegler; Milic, Flucher, St. Sokulskji

WAZ Köflach/Juniors: Scherz; Reinbacher, Hintermüller, Christandl, Mayer; Henneth (K); Hösele, Gavaneanu, Leitner, Herler; Pusterhofer

Stimme zum Spiel:

Harald Jagersbacher, Teammanager St. Nikolai:

"Die erste Halbzeit war hart umkämpft und vor allem die junge Truppe aus Köflach zeigte, dass sehr viel Potential in dieser Mannschaf steckt. In Durchgang Zwei waren wir besser im Spiel, vor allem in den ersten 15 Minuten sehr zielstrebig und erzielten zu günstigen Zeitpunkten die Tore. Nochmals ein großes Lob an das gesamte Team aus Köflach."





Spieler des Tages: Marcel Trettnak (St. Nikolai), Jonas Herler (Köflach)

