Sieg in der Fremde: Die SG Werndorf/Lannach/Dobl II holt drei wichtige Punkte

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenneunte SV Union St. Johann im Saggautal in der 5. Runde der 1. Klasse West auf den Tabellenzwölften SG Werndorf/Lannach/Dobl II. Beide Teams konnten bis dato einen Sieg verbuchen, bei den Gästen sollte nach dieser Begegnung ein weiterer dazukommen.

Die SG Werndorf/Lannach/Dobl II hatte den besseren Start und führte bereits nach 15 Minuten

Die Gastgeber starteten gleich von Beginn an mit einem Offensivspektakel, bereits nach 15 Spielminuten verzeichnete die Elf von Coach Hubert Krenn drei sehr gute Tormöglichkeiten. Mehr Effizienz bewiesen aber die Gäste, mit der ersten Chance im Spiel trafen sich gleich ins gegnerische Tor. In der 14. Minute überdribbelte Domink Bürger drei Gegenspieler, er überlief den Torhüter und konnte anschließend den Ball ganz locker zum 0:1 ins leere Tor schieben. Der Sturmlauf von St. Johann war jetzt aber noch nicht vorbei, ganz im Gegeneil, sie gaben nicht auf und drängten auf den Ausgleich. Felix Jauk traf zweimal nur die Stange und so endete die erste Halbzeit mit dem 0:1 Pausenstand.

Der SVU St. Johann im Saggautal hadert mit der Chancenverwertung

In der zweiten Hälfte ging es ähnlicher Tonart weiter, die Gastgeber kontrollierten das Spiel waren körperlich und spielerisch stärker, sie trafen nur das Tor nicht. Erst in der 52. Minute setzte Christoph Stromaier einen Weitschuss von 18 Metern ins Tor und korrigierte den Zwischenstand auf 1:1. Immer wieder stand irgendein St. Johanner Spieler vor dem Gehäuse des gegnerischen Torhüters Christoph Dam, doch keiner der Akteure schaffte es, den Ball über die Linie zu bringen. Ganz anders war die Situation bei Werndorf/Lannach/Dobl II. In der 76. Minute spielte Fabio Rasser einen Zuckerpass in Richtung Torraum und Dominik Bürger überlupfte den Goalmann. Dies war ein besonders sehenswertes Tor, der Schütze ließ sich deshalb auch zu Recht gebührend feiern. Das war es dann auch schon mit den Schlüsselszenen, das Spiel endete mit 1:2 und die SG Werndorf/Lannach/Dobl II freute sich über einen weiteren Sieg. In der kommenden Runde gastiert St. Johann bei der SG Hengist, Werndorf/Dobl/Lannach II muss in Wies bestehen.

SV UNION POSCHARNEGG ST. JOHANN - WERNDORF/DOBL/LANNACH II 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (15. Bürger), 1:1 (52. Strohmaier), 1:2 (76. Bürger)

Sportplatz St. Johann; 90 Zuseher; Deutsch

Aufstellungen:

SV Union Poscharnegg Transporte St. Johann: Stelzl; Hechtfisch, Starz, Strohmaier, Hermann, Steiner; Ledam (K), Ziegler, Luckerbauer; Zirngast

Werndorf/Dobl/Lannach II: Tam; Hrnjkas, Pernitsch, Tardi, Eibinger; Bürger, Rasser, Halilai (K), Umedi; Bauer, Malaestan

Stimmen zum Spiel:

Stefan Berghofer, sportlicher Leiter, St. Johann:

"Die Chancenverwertung war schlecht, wir haben nicht diese Leistung gebracht, die wir normalerweise abrufen können. Wir machen keine Tore, bekommen aber welche, deshalb stehen wir dort, wo wir jetzt sind."

Wolfgang Gregorc, Trainer Werndorf/Dobl/Lannach II:

"Ich konnte leider noch nie mit der selben Formation auflaufen. Trotzdem sind wir ein starkes Kollektiv, jeder kämpft für jeden. So werden wir von Spiel zu Spiel stärker."

by René Dretnik