Derbysieg: Der FC St.Nikolai/S. feiert gegen St. Andrä den vierten Heimsieg in Folge

In der 1. Klasse West empfing der Tabellenerste FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. in der 9. Runde den Tabellenfünften FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch. Die beiden Nachbarn schenkten sich über 90 Minuten nichts, das Duell der beiden Sturmgranaten Teo Milic gegen Martin Gründl entschied diesmal der Nikolaier für sich, sein Team gewann schlussendlich mit 4:1. Als Schiedsrichter war Eric Pones im Einsatz.

Teo Milic bewies mit einem Doppelpack einmal mehr seine Qualitäten als Vollstrecker

FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. mit dem besseren Start - Teo Milic erzielte nach sechs Sekunden das 1:0

In der Flowerpoint Arena in St. Nikolai haben sich schon viele Gegner die Zähne ausgebissen. So geschehen auch bei dieser Partie, der FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. legte einen Blitzstart hin und ging in bereits in der 1. Minute in Führung. Teo Milic verwertete nach sechs Sekunden (!) zum 1:0 und lässt seinen Trainer Franz Lambauer und seine Mitspieler jubeln. In Minute 27 fasste sich Simon Sokulskyj ein Herz und vollendete eiskalt zum 2:0. Jetzt begann das Werkl zu laufen bei den Nikolaiern, mit der passablen 2:0 Führung im Rücken ließen sie jetzt Ball und Gegner laufen. Der ansonsten immer brandgefährliche Martin Gründler, auf seiten von St. Andrä, wurde stets gedoppelt und konnte somit ziemlich entschärft werden. Nach 46 Minuten machte Schiedsrichter Eric Pones einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickte die Kicker in ihre Kabinen.

Martin Gründler erzielte ein Traumtor - der Treffer kam aber zu spät

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber sofort hellwach aus der Kabine. Ein Eckball gelangte in der 49. Minute zu Gottfried Sundl und dieser zeigte seine Qualitäten in der Offensive und stellte auf 3:0. Jetzt wurde es für die Gäste immer schwerer noch Akzente zu setzen, die Heimelf stand am kleinen Platz sehr kompakt und verteidigte gut. In der 60. Minute setzte der zuvor eingewechselte Stefan Sokulskyi einen Schuss an die Stange und Teo Milic roch den Braten und blieb vor dem Kasten eiskalt und es klingelte erneut im Kasten. Neuer Spielstand 4:0. In Minute 82 wollte es dann Martin Gründler noch einmal wissen und setzte sich gegen seine Gegenspieler durch und drückte den Ball über die Linie. Der Ehrentreffer zum 4:1 sorgte aber nur für Ergebniskorrektur. Nach dem Schlusspfiff bejubelte der FC St. Nikolai i.S. drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen den USV Edelschrott. FV St. Andrä/Höch hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen den 1. FC Pistorf die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.

1.FC BÜCHSENMEISTER ST. NIKOLAI - FV MALERBETRIEB HARING ST. ANDRÄ 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (1. Milic), 2:0 (27. Sokulskyj), 3:0 (49. Sundl), 4:0 (61. Milic), 4:1 (82. Gründler)

Flowerpoint Arena; 150 Besucher; Pones

Aufstellung:

FC Büchsenmeister St. Nikolai i.S.: Stefan Pratter - Julian Greistorfer, Gottfried Sundl (K), Simon Sokulskyj (74. Pail), Lukas Klemencic - Marcel Trettnak, Eugen Zizek, Uros Ruis - Fabian Stiegler (60. Sokulskji), Teo Milic, Stefan Flucher (85. Gaisch)

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/S.: Daniel Temmel, Georg Schnabel (66. Schweiger), Maximilian Oberleitner, Stefan Umundum, Marcel Schimpel, Pascal Werdnig (68. Glawogger), Moritz Lercher (44. Genseberger), Michael Marko (K), Martin Gründler, Daniel Wolfgang Werdnig (68. Potoschnik), Benedikt Sackl

Stimme zum Spiel:

Georg Schilcher, Teammanager FC St. Nikolai:

"Es war das erwartet heiße Derby - tolle Stimmung und zwei hochmotivierte Teams. Mit der schnellen Führung im Rücken konnte unsere Mannschaft aber dann doch das Kommando übernehmen und dominierte auch das spielerische Geschehen am Feld. Man hätte zur Halbzeit höher führen können. Auch die Defensive machte ihre Sache sehr gut und sie hatte den Toptorjäger Gründler, der wieder ein Traumtor erzielte, gut im Griff! Alles in allem war dies ein verdienter Sieg gegen hart spielende St. Andräer."

