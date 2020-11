Überraschung in Wies: Die SG Mittleres Kainachtal II entführt drei wichtige Punkte

Details Samstag, 31. Oktober 2020 11:34

In der 1. Klasse West empfing der Tabellendritte USV Donauversicherung Wies in der 10. Runde den Tabellenzehnten SG Mittleres Kainachtal II. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte USV Donauversicherung Wies mit 3:1 das bessere Ende für sich. Bei dieser Partie setzte sich am Ende der Underdog aus Mooskirchen durch und siegte gegen den Favoriten aus Wies mit 3:5. Ein Ergebnis mit dem vor dem Spiel wohl keiner gerechnet hatte. Als Schiedsrichter war Daniel Hofer im Einsastz

Im ersten Durchgang ging es Schlag auf Schlag

Bereits nach zwei Minuten hatten die Gastgeber durch Stefan Rabensteiner ihre erste Torchance. Es blieb aber beim Versuch, er konnte den Ball nicht ins Tor bringen. Jetzt zündete Wies ein Offensivfeuerwerk, binnen acht Minuten kam die Truppe von Coach Günther Rabensteiner auf noch zwei Top-Möglichkeiten, wobei einmal nur die Stange rettete. Effizienter waren bei dieser Begegnung aber die Gäste, mit der ersten Möglichkeit klingelte es bereits im Kasten. In Minute 11 setzte sich Robert Winterleitner im direkten Duell durch, behielt die Nerven und stellt auf 0:1. USV Wies steckte den frühen Rückstand gut weg und sorgte unmittelbar danach für den 1:1 Ausgleich durch Darko Radivojevic. Weiter gings in Richtung Gefahrenzone der Gäste, Domen Fasvald nützte in Minute 21 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertete zum 2:1 für sein Team. Diesen Rückstand woltten die Gäste nicht lange auf sich sitzen lassen. In der 26. Minute konnte der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Adrian Klade verwertete zum 2:2 Ausgleich. Kurz vor Halbzeitende drückte Robert Winterleitner den Ball über die Linie und stellte auf die 2:3 Führung der Gäste - ein völlig überraschender Zwischenstand für alle Beteiligten. Mit dem 2:3 ging es auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit war an Spannung kaum zu überbieten - die Gastgeber verschossen einen Elfmeter

Die zweite Hälfte begann so, wie die erste geendet hatte - mit einem Treffer der Gäste. Franz Hoffman bewahrte in der 47. Minute die Übersicht und verwandelte präzise zum 2:4. In der 55. Minute lies der Unparteiische den USV Wies noch einmal hoffen, er zeigte auf den Elfmeterpunkt. Als Schütze meldete sich Domen Fasvald, immer Nachhinein betracht wäre es besser gewesen, wenn ein anderer Spieler angetreten wäre, der Wieser Stürmer semmelte den Ball in Ramos-Manier in die Wolken. Mit dem verschossenen Elfmeter und dem Rückstand im Gepäck riss der Faden bei den Gastgeber jetzt ab und Thomas Kainz nützte in Minute 69 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schloß zum 2:5 ab. In der 73. Minute musste der Wieser Spieler Gerhard Binder vorzeitig den Platz verlassen, erwurde mit der roten Karte ausgeschlossen. Trotz numerischer Unterlegenheit sorgte Dominik Deutsch in der 87. Minute mit seinem Tor zum 3:5 für Ergebniskorrkturl. Danach pfiff der Unparteiische das Spiel ab und Mittleres Kainachtal II durfte sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen. Eine ärgerliche Niederlage für den USV WIes, am heutigen Spieltag wäre mit Sicherheit mehr drinnen gewesen.

USV DONAUVERSICHERUNG WIES - SG MITTLERES KAINACHTAL/MOOSKIRCHEN II 3:5 (2:3)

Torfolge: 0:1 (11. Winterleitner), 1:1 (15. Radivojevic), 2:1 (21. Fasvald), 2:2 (26. Klade), 2:3 (44. Winterleitner), 2:4 (47. Hoffman), 2:5 (69. Kainz), 3:5 (87. Deutsch)

Hans Tropper Stadion; 30 Zuseher; Hofer

Aufstellung:

Wies: Aleks Urh - Thomas Freigassner, Robert Freigassner, Simon Klug (40. Gotthardt, 90. Kreuh)), Gerhard Binder (73. Rote Karte) - Dominik Deutsch (K), Domen Fasvald, Christian Hirt (72. Strohmaier) - Eric Kupinsky, Stefan Rabensteiner (72. Gürtl), Darko Radivojevic

Mooskirchen: Philipp Kraemer, Kevin Heinrich, Adrian Klade, Robert Winterleitner (74. Eisl), Franz Hoffman, Zakaria Mohammady, Emanuel Jereb (K), Clemens Stangl (A. Stangl), Niclas Grinschgl (63. Binder), Marco Walcher (HZ Kainz), Julian Eccher

Stimmen zum Spiel:

Günter Rabensteiner, Trainer Wies:

"Wir waren heute defensiv sehr schlecht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man diese Runde überhaupt noch durchzieht, wenn an weiß, dass die slowenischen Legionäre eigentlich nicht über die Grenze dürften. Ich habe diesbezüglich die Unterstützung vom Verband vermisst. Der Gegner hat fünf Tore geschossen und deshalb verdient gewonnen."

Robert Winterleitner, Trainer Mittleres Kainachtal:

"Wir sind nach Wies um ein gutes Ergebnis zu holen, wollten ein Debakel vermeiden. In der Druckphase von Wies haben wir die Führung erzielt. Nach dem 2:2 war der Wille der Gegner gebrochen und wir hatten das nötige Glück um aus sechs Torchancen fünf Tore zu machen."

by René Dretnik