7:1 Kantersieg: Der 1. FC St. Nikolai liest St. Josef die Leviten

Einen gelungen Saisonstart konnte der FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. gegen den USV Fisch Tools St. Josef verbuchen. Die Elf von Neo-Coach Markus Kölldorfer feierte einen 7:1 Kantersieg gegen die Weststeirer. Der Sieg war nie in Gefahr - die Gastgeber dominierten die Partie von der ersten Minute an und gaben das Ruder nie mehr aus der Hand - wohl auch weil die Gäste ab der 15. Minute mit einem Mann weniger auskommen mussten.

Stefan Sokulskyi war mit zwei Treffern am Sieg seiner Mannschaft beteiligt

Bereits nach 29 Minuten stand es 3:0 für die Hausherren

Ein Doppelpack von Teo Milic brachte den Gastgeber in eine komfortable Position. Nach seinem ersten Tor in der 8. Minute steuerte der Slowene in der 23. Minute seinen zweiten Treffer bei. Zwischen den beiden Treffern wurde Nino Bretterklieber für eine Tätlichkeit ausgeschlossen - St. Josef musste ab Minut 14 mit zehn Mann fertigspielen. Noch vor der Halbzeit baute Stefan Sokulskyj den Vorsprung der Gastgeber aus. Mit dem passablen 3:0 Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang ging es munter weiter - die Heimischen trafen noch viermal

Unmittelbar nach dem Wiederankick (50.) lenkte Mario Pfitscher den Ball zugunsten des Gasts ins eigene Netz und sorgte so für den einzigen Treffer der Gäste bei dieser Begegnung. Sokulskyj (60.), Milic (76.) und Michael Rucker (84.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von St. Nikolai i.S. aufkommen. Ales Skale gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. (90.). Schließlich feierte FC St. Nikolai i.S. gegen St. Josef am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

1. Klasse West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – USV St. Josef, 7:1 (3:0)

7 Teo Milic 1:0

23 Teo Milic 2:0

29 Stefan Sokulskyj 3:0

50 Eigentor durch Mario Pfitscher 3:1

60 Stefan Sokulskyj 4:1

76 Teo Milic 5:1

84 Michael Rucker 6:1

90 Ales Skale 7:1

Startaufstellungen:

FC St. Nikolai i.S.: Stefan Pratter, Boris Topic, Ales Skale, Teo Milic, Michael Rucker, Benjamin Heric, Marcel Trettnak (K), Mario Pfitscher, Eugen Zizek, Uros Ruis, Stefan Sokulskyj

St. Josef: Tomislav Trlica - Stefan Lehrer (K), Astrit Krasniqi, Nino Bretterklieber, Matthias Roth, Simon Treichler, Philipp Harkam - Adis Mustafic, Josip Segedi, Luka Kovacic, Christian Sommer

Stimmen zum Spiel:

