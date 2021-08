Derbysieg: WAZ Juniors/Köflach besiegen die SG Kainachtal mit 2:3

Details Montag, 30. August 2021 09:10

In der 1. Klasse West fand an diesem Wochenende das Voitsberger Bezirksderby statt. Im Spiel der Zweitvertretung von Mooskirchen/SG Mittleres Kainachtal gegen das WAZ Juniors/Köflach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende feierten die Juniors aus Köflach einen 2:3 Auswärtserfolg.

Die Teams waren gut drauf und taten viel für die Offensive

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Der tiefe Platz ließ zu Beginn wenig Torchancen zu. Für den Führungstreffer von WAZ Jrs/Köflach II zeichnete Nico Schuster verantwortlich (19.). Jetzt ging es hin und her - beide Teams schenkten sich nichts und waren immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor anzutreffen. In der 40. Minute konnte Mittleres Kainachtal II ausgleichen - das Tor erzielte Richard Gössler - doch er hatte noch nicht genug - traf gleich in der 43. nocheinmal und erhöhte auf 2:1 (43.). Mit diesem Stand ging es in die Pause.

Der Siegestreffer für die Köflach Juniors fiel erst in der Nachspielzeit

Auch im zweiten Durchgang war die Begegnung sehr spannend. Immer wieder standen die Torhüter im Fokus und mussten ihre Teams vor dem Schlimmsten bewahren. In Minute 74 verwertete Alexander Leitner zum 2:2 für WAZ Juniors/Köflach II. Jetzt standen alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Nico Schuster die WAZ Jrs/Köflach II mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit (93.) den Sieg brachte.

1. Klasse West: SG Mittleres Kainachtal II – WAZ Juniors/Köflach II, 2:3 (2:1)

19 Nico Schuster 0:1

40 Richard Goessler 1:1

43 Richard Goessler 2:1

74 Alexander Leitner 2:2

93 Nico Schuster 2:3

Aufstellungen:

SG Mittleres Kainachtal II: Michel Sturmann, Emanuel Jereb (K), Richard Gössler, Jakob Binder, Michael Sabo, Philip Schmidbauer, Bastian Holzer, Kevin Heinrich, Julian Eccher, Marco Walcher, Sebastian Eisl

WAZ Juniors Köflach: Pascal Scherz, Rafael Josef Strommer, Lukas Rabitsch, Jonas Herler (K), Nico Schuster, Irlind Mehmeti, Marcel Klampfl, Patrick Kiedl, Markus Reinbacher, Alexander Leitner, Christoph Laschat

Stimme zum Spiel:

Robert Winterleitner, Trainer Mittleres Kainachtal II:

"Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, das Glück war heute auf der Seite der Gegner!"

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!