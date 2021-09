Favoritensieg: Hengist lässt es richtig krachen und gewinnt mit 4:1 gegen Kainachtal

Details Montag, 06. September 2021 12:38

Eine tolles Spiel bot die SG Hengist gegen die SG Mittleres Kainachtal. Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen mit 4:1. Die Truppe von Marcel Martschinko bleibt somit weiterhin ungeschlagen in der 1. Klasse West.

Michael Schauer war bei allen Toren beteiligt und steuerte selbst einen Treffer bei

In der Anfangsphase hatte die SG Mittleres Kainachtal mehr vom Spiel - die Hausherren taten sich sehr schwer gingen aber dennoch in der 18. Minute in Führung. Michael Schauer präzisierte eine Flanke in die Box und Christopher Schulter versenkte den Ball per Kopf im Netz. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten - Robert Winterleitner erzielte den 1:1 Ausgleich (25.) Das Spiel nahm jetzt an Fahrt auf - Niklas Deutschmann stellte in Minute 36 die 2:1 Führung sicher - das war auch der Pausenstand.

Christopher Schulter hatte die Schuss-Stiefel richtig geschnürt und machte einen Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel krönte Michael Schauer seine tolle Leistung mit einem Treffer - sein Schuss in der 52. Minute landete im langen Eck und der gegnerische Torhüter war erneut geschlagen. Der vierte Streich von SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring war Schulter vorbehalten (60.) - mit dem Kopf fixierte er den 4:1 Endstand und ließ sein Team am Ende jubeln.

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – SG Mittleres Kainachtal II, 4:1 (2:1)

18 Christopher Schulter 1:0

25 Robert Winterleitner 1:1

36 Niklas Deutschmann 2:1

52 Michael Schauer 3:1

60 Christopher Schulter 4:1

Aufstellungen:

SG Hengist: Gal Ribic - Max Feldbacher, Julian Lehr, Volker Thorsten Büchsenmeister (K) - Elias Mangst, Marcel Horvat, Christoph Stoiser - Niklas Deutschmann, Christopher Schulter, Nicolas Herbert Ketschler, Michael Schauer

SG Mittleres Kainachtal: Moritz Wellscheller, Jakob Binder, Sebastian Eisl, Bastian Holzer, Michael Sabo, Kevin Heinrich, Marco Walcher, Emanuel Jereb (K), Timo Schmid, Lukas Muhri, Robert Winterleitner

Stimme zum Spiel:

Marcel Martschinko, Trainer Hengist:

"Das war ein wichtiger Sieg. Wir sind weiterhin ungeschlagen, darüber sind wir sehr froh. Gegen die SG Schilcherland wollen wir auch die drei Punkte holen."

by ReD

