Chancenlose Gastgeber: St. Josef feiert einen souveränen Sieg über Dobl/Werndorf/Lannach II

Details Montag, 27. September 2021 09:37

Die Reserve von SG Dobl/Werndorf/Lannach konnte USV St. Josef nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. St. Josef löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Nach dem ersten Durchgang war die Partie bereits entschieden

Josip Segedi trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein und drückte den Ball zum 0:1 über die Line. Nino Bretterklieber verwertete einen Strafstoß ohne Probleme zum 0:2 (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Adis Mustafic brachte USV St. Josef in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Dobl/Werndorf/Lannach II. Die Richtung bei St. Josef stimmt - die Truppe von Coach Amar Zukanovic entwickelt sich von Spiel zu Spiel immer besser.

Die Defensive ist die Achillesferse bei der SG Dobl/Werndorf/Lannach II

In der Defensivabteilung von SG Dobl/Werndorf/Lannach II knirscht es gewaltig, weshalb die Gastgeber weiter im Schlamassel stecken. In dieser Saison sammelte SG Dobl/Werndorf/Lannach II bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Dobl/Werndorf/Lannach II die fünfte Pleite am Stück. St. Josef sprang mit diesem Erfolg auf den siebten Platz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von USV St. Josef bei. Die letzten Resultate von St. Josef konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien und sind seit drei Spielen ohne Gegentor.

1. Klasse West: SG Dobl/Werndorf/Lannach II – USV St. Josef, 0:3 (0:2)

19 Josip Segedi 0:1

36 Nino Bretterklieber 0:2

89 Adis Mustafic 0:3

Stimme zum Spiel:

Amar Zukanovic, Trainer St. Josef:

"Ich bin hochzufrieden - die Null steht. Wir waren in allen Bereichen sehr konzentriert. Ich bin sehr stolz auf mein Team, vor allem die Entwicklung der letzten Wochen ist unglaublich!"

by ReD

