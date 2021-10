5:2: Wies auf Aufstiegskurs!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 09:58

Die Zweitvertretung von Mittleres Kainachtal kehrte vom Auswärtsspiel gegen Wies mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 2:5. USV Wies war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Die Wieser ließen nur wenige Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und behielten die drei Punkte schließlich verdient in der Heimat. Etwa 100 Zuschauer verfolgten im Hans Tropper Stadion eine recht einseitige Begegnung, die die Heimischen schließlich für sich entscheiden konnten.

Stefan Kladnik versenkte die Kugel zum 1:0 (20.). Für das 1:1 von SG Mittleres Kainachtal II zeichnete Robert Winterleitner per Elfmeter verantwortlich (32.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte David Lugonjic aufseiten von Wies das 2:1 (41.). Ein Tor auf Seiten des Spitzenreiters machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Doppelpack für das Heimteam: Nach seinem zweiten Tor (52.) markierte David Lugonjic wenig später seinen dritten Treffer (59.). Stefan Kladnik vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 80. Spielminute. Moritz Wellscheller verkürzte für Mittleres Kainachtal II später in der 89. Minute auf 2:5. Am Schluss gewann USV Wies gegen die Gäste.

Wies stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Die Angriffsreihe von USV Wies lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 45 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich USV Wies bisher geschlagen. Wies befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

SG Mittleres Kainachtal II holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Mittleres Kainachtal II den neunten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SG Mittleres Kainachtal II momentan auf dem Konto.

Vor heimischem Publikum trifft USV Wies am nächsten Samstag auf USV Raiffeisenbank Edelschrott, während Mittleres Kainachtal II am selben Tag die Reserve von SV Stallhofen in Empfang nimmt.

1. Klasse West: USV Wies – SG Mittleres Kainachtal II, 5:2 (2:1)

20 Stefan Kladnik 1:0

32 Robert Winterleitner 1:1

41 David Lugonjic 2:1

52 David Lugonjic 3:1

59 David Lugonjic 4:1

80 Stefan Kladnik 5:1

89 Moritz Wellscheller 5:2

