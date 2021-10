Favoritensieg: Für Stallhofen II geht's nach unten

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 08:54

Die Reserve von Mittleres Kainachtal gewann das Samstagsspiel gegen die Zweitvertretung von Stallhofen mit 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SG Mittleres Kainachtal II wurde der Favoritenrolle gerecht.

Maximilian Franz Grillitsch brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. In der 24. Minute erzielte Robert Winterleitner das 1:1 für Mittleres Kainachtal II. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Alessandro Stangl machte in der 86. Minute das 2:1 von SG Mittleres Kainachtal II perfekt. Kurz darauf traf Alexander Doberauer in der Nachspielzeit für den Gastgeber (91.). Zum Schluss feierte Mittleres Kainachtal II einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Stallhofen II.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SG Mittleres Kainachtal II aus und brachte eine Verbesserung auf Platz acht ein. Mittleres Kainachtal II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für SG Mittleres Kainachtal II, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Stallhofen II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Mittleres Kainachtal II – SV Stallhofen II bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 49 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Stallhofen II in dieser Saison. Nun musste sich der Gast schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von SV Stallhofen II waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

SG Mittleres Kainachtal II stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei USV Raiffeisenbank Edelschrott vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Stallhofen II 1. FC Raiffeisen Pistorf.

1. Klasse West: SG Mittleres Kainachtal II – SV Stallhofen II, 3:1 (1:1)

11 Maximilian Franz Grillitsch 0:1

24 Robert Winterleitner 1:1

86 Alessandro Stangl 2:1

91 Alexander Doberauer 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!