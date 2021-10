Zehn Partien ohne Sieg: Dobl/Werndorf/Lannach II setzt Negativtrend fort

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 12:59

1. FC Pistorf kam gegen die Zweitvertretung von SG Dobl/Werndorf/Lannach zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier ging Pistorf als Favorit ins Spiel gegen Dobl/Werndorf/Lannach II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

1. FC Raiffeisen Pistorf ging in Minute 27 in Führung. SG Dobl/Werndorf/Lannach II geriet deutlicher in Rückstand, als 1. FC Pistorf auf 2:0 erhöhte (34.). Mit der Führung für Pistorf ging es in die Halbzeitpause. Für das 1:2 von Dobl/Werndorf/Lannach II zeichnete Sasha Gutjahr verantwortlich (46.). Mario Wiedner trug sich in der 53. Spielminute in die Torschützenliste ein. David Madl vollendete zum fünften Tagestreffer in der 80. Spielminute. Am Schluss schlug 1. FC Raiffeisen Pistorf SG Dobl/Werndorf/Lannach II vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

1. FC Pistorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Pistorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Dobl/Werndorf/Lannach II holte auswärts bisher nur einen Zähler. 17:45 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. SG Dobl/Werndorf/Lannach II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Dobl/Werndorf/Lannach II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SG Dobl/Werndorf/Lannach II entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

1. FC Raiffeisen Pistorf setzte sich mit diesem Sieg von Dobl/Werndorf/Lannach II ab und nimmt nun mit elf Punkten den zehnten Rang ein, während SG Dobl/Werndorf/Lannach II weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

1. FC Pistorf stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei der Reserve von SV Stallhofen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Dobl/Werndorf/Lannach II FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch.

1. Klasse West: 1. FC Raiffeisen Pistorf – SG Dobl/Werndorf/Lannach II, 4:1 (2:0)

27 Marco Hoeller 1:0

34 Marco Hoeller 2:0

46 Sasha Gutjahr 2:1

53 Mario Wiedner 3:1

80 David Madl 4:1

