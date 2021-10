Kantersieg: Gründler und Werdnig machen Großklein den Garaus

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 15:54

FV St. Andrä/Höch führte die Reserve von FC Großklein nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 vor. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Pascal Werdnig versenkte die Kugel zum 1:0 (22.). In der 27. Minute erhöhte Benedikt Sackl auf 2:0 für St. Andrä/Höch. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte das Heimteam das 3:0 (43.). Zur Halbzeit blickte FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Werdnig überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für FV St. Andrä/Höch (60.). Sackl vollendete zum fünften Tagestreffer in der 62. Spielminute. In der 80. Minute legte St. Andrä/Höch zum 7:0 nach. Schlussendlich setzte sich FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

FV St. Andrä/Höch nimmt mit 29 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Mit 50 geschossenen Toren gehört St. Andrä/Höch offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse West. Mit dem Sieg baute FV St. Andrä/Höch die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch neun Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Mit 66 Gegentreffern ist Großklein II die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler. Nach der klaren Pleite gegen St. Andrä/Höch steht FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II mit dem Rücken zur Wand. Die Ausbeute der Offensive ist bei FC Großklein II verbesserungswürdig, was man an den erst zwölf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Großklein II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

FC Großklein II ist nach elf sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch mit insgesamt 29 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

FV St. Andrä/Höch tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von SG Dobl/Werndorf/Lannach an, Großklein II empfängt am selben Tag SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring.

1. Klasse West: FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch – FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II, 7:0 (3:0)

22 Pascal Werdnig 1:0

27 Benedikt Sackl 2:0

43 Martin Gruendler 3:0

60 Pascal Werdnig 4:0

62 Benedikt Sackl 5:0

69 Martin Gruendler 6:0

80 Martin Gruendler 7:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!