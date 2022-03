Gelungenes Trainerdebüt: FC Großklein II beendet Sieglos-Serie

Details Samstag, 19. März 2022 11:47

Die Reserve von FC Großklein trug gegen die Zweitvertretung von SG Schilcherland/St.Stefan/S. einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Großklein II. Das Hinspiel hatte FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II bei Schilcherland/St.Stefan/S. II mit 4:2 für sich entschieden.

Die Pleitenserie ist gerissen: Der FC Großklein II gewinnt den Frühjahrsauftakt

Obwohl die Heimelf von Beginn an sehr druckvoll auftrat und einige Chancen verzeichneten (Schloffer 5., 17.), endete die erste Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 55. Minute ging das Heimteam dann in Front. Eine weite Flanke wurde von Markus Schloffer per Kopf verlängert - Florin Groza zog alleine aufs Tor und versenkte das Runde langen Eck. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte die Heimmannschaft schließlich einen 1:0-Heimsieg für sich. Ein verdienter Sieg, denn die Zweiervertretung des FC Großklein war über 90 Minuten spielbestimmend. Die Handschrift des neuen Trainers Markus Kolaric ist bereits klar erkennbar.

Trotz dieses Sieges muss sich Großklein II ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Im Angriff weist FC Großklein II deutliche Schwächen auf, was die nur 15 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Großklein II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II, der nach nunmehr zwölf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist FC Großklein II zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz II ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Mit nur zwölf Treffern stellt der Tabellenletzte den harmlosesten Angriff der 1. Klasse West.

Am kommenden Sonntag trifft Großklein II auf FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, Schilcherland/St.Stefan/S. II spielt tags zuvor gegen SG Dobl/Werndorf/Lannach II.

Stimme zum Spiel:

Markus Kolaric, Trainer Großklein II:

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Die Einstellung war im Kollektiv sehr löblich."

1. Klasse West: FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II – SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz II, 1:0 (0:0)

55 Florin Groza 1:0

Startformationen:

Großklein: Niklas Szkottniczky, Markus Schloffer, Michael Rat, Marius Urschler, Pascal Ramschak, Elias Steinscherer, Florin Groza, Elias Marx (K), Seydi Tas, Florian Sekolovnik, Maximilian Atschko

St. Stefan/St.: Jakob Grundner - Sebastian Wenzl (K), Jeremias Tockner, Niklas Lesky - Michael Hemmer, Sebastian Klug, Christoph Franz Kalthuber, Maximilian Vollenwyder, Florian Elsner - Sebastian Harald Willburg, Stefan Schöner

by René Dretnik

Foto: FC Großklein/Facebook