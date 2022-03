Solide Leistung: FC St. Nikolai i.S. düpiert St. Josef

Details Sonntag, 20. März 2022 21:56

FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen USV St. Josef. Die Überraschung blieb aus: Gegen FC St. Nikolai i.S. kassierte St. Josef eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel war USV St. Josef mit 1:7 krachend untergegangen - aus dieser Sichtweise betrachtet hat sich der Unterlegene verbessert.

Boris Topic bei seinem Treffer zum 2:0

Teo Milic traf einmal selbst und legte einen Treffer auf

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Teo Milic das 1:0 für St. Nikolai i.S. (44.). Die Nikolaier Tormaschine tankte sich über links durch, zog ab und es klingelte im Kasten. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 61. Minute erhöhte Boris Topic auf 2:0 für den Ligaprimus. Auch bei diesem Treffer war Milic beteiligt, er servierte dem Torschützen den Ball mit dem Kopf.

Der Weitschuss von Benjamin Heric landete genau im Eck

Für das 3:0 von FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. sorgte Benjamin Heric, der in Minute 84 zur Stelle war. Sein exakt ausgeführter Weitschuss landete genau im Eck. In der 85. Minute sorgte Marcel Trettnak für den Schlusspunkt in dieser Partie. Nach einem Angriff von links mit anschließendem Stanglpas nahm er sich den Ball an der zweiten Stange an und schloß diese Aktion mit dem Treffer zum 4:0 ab. Ein starker Auftritt ermöglichte St. Nikolai i.S. am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Josef.

Mit 22 ergatterten Punkten steht USV St. Josef auf Tabellenplatz sieben. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. St. Josef baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

St. Nikolai stellt die sicherste Abwehr der Liga

Wer soll FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. noch stoppen? FC St. Nikolai i.S. verbuchte gegen USV St. Josef die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse West weiter an. Mit nur zwölf Gegentoren stellt St. Nikolai i.S. die sicherste Abwehr der Liga. Nur einmal gab sich FC St. Nikolai i.S. bisher geschlagen. St. Nikolai i.S. scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Samstag tritt St. Josef bei USV Wies an, während FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. einen Tag später die Reserve von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein empfängt.

Stimme zum Spiel:

St. Nikolai-Coach Markus Kölldorfer:

"Das war eine solide, konzentriert geführte Partie mit zahlreichen Chancen für uns. Alles in allem ein verdienter Sieg in dieser Höhe."

1. Klasse West: USV St. Josef – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 0:4 (0:1)

44 Teo Milic 0:1

61 Boris Topic 0:2

84 Benjamin Heric 0:3

85 Marcel Trettnak 0:4

Startaufstellungen:

St. Josef: David Sitar - Maximilian Bretterklieber, Jure Srnec, Martin Jovic, Matthias Roth, Philipp Harkam (K) - Astrit Krasniqi, Christian Sommer, Michael Schönthaler - Nino Bretterklieber, Josip Segedi

FC St. Nikolai i.S.: Stefan Pratter, Boris Topic, Ales Skale, Teo Milic, Michael Rucker, Benjamin Heric, Marcel Trettnak (K), Mario Pfitscher, Eugen Zizek, Simon Sokulskyj, Uros Ruis

