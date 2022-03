13 Stück: St. Nikolai trifft gegen Großklein II am laufenden Band

Details Samstag, 26. März 2022 08:27

Eine zweistellige Niederlage mussten die Gäste gegen FC St. Nikolai i.S. verkraften. Am Ende verlor die Zweitvertretung von FC Großklein mit 0:13. Die Überraschung blieb aus: Gegen St. Nikolai i.S. kassierte Großklein II eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. bei FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II mit 13:0 für sich entschieden.

Auch Simon Sokulskyi trug sich in die Torschützenliste ein.

St. Nikolai führte bereits zur Pause mit 6:0

Die Führung von FC St. Nikolai i.S. stellte Stefan Sokulskyj sicher. Der Angreifer traf vor 70 Zuschauern zum 1:0. Bereits in der elften Minute erhöhte Teo Milic den Vorsprung des Gastgebers. Mit dem 3:0 von Sokulskyj für den Tabellenprimus war das Spiel eigentlich schon entschieden (24.). Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Michael Rucker (29.), Benjamin Heric (39.) und Sokulskyj (42.). Die Hintermannschaft von FC Großklein II glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand Großklein II mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine.

Großklein II kam unter die Räder

Durch Treffer von Milic (48.), Sokulskyj (56.), Boris Topic (62.) und Rucker (64.) zog St. Nikolai i.S. uneinholbar davon. Doppelpack für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S: Nach seinem dritten Tor (68.) markierte Milic wenig später seinen vierten Treffer (73.). Simon Sokulskyj stellte schließlich in der 90. Minute den 13:0-Sieg für FC St. Nikolai i.S. sicher. Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II am Boden liegen. St. Nikolai i.S. fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

St. Nikolai bleibt auf Meisterkurs

FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. konnte sich gegen FC Großklein II auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An FC St. Nikolai i.S. gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse West. Nur einmal gab sich FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. bisher geschlagen. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der FC St. Nikolai i.S. ungeschlagen ist.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Großklein II weiter im Schlamassel. Mit erschreckenden 81 Gegentoren stellt FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC Großklein II alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Großklein II nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nach der klaren Niederlage gegen St. Nikolai i.S. ist FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse West.

Am kommenden Samstag trifft FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. auf die Reserve von SG Dobl/Werndorf/Lannach, FC Großklein II spielt tags zuvor gegen USV Wies.

Stimme zum Spiel:

Harald Jagersbacher, Sektionsleiter-Stellvertreter St. Nikolai:

"Nach dem Auftaktsieg bot die Mannschaft wieder eine solide Leistung. Wichtig ist in so einem Spiel immer das frühe Tor und das ist uns gleich gelungen. Einige Tore waren wirklich sehr gut herausgespielt und hinten blieb die Null stehen."

1. Klasse West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II, 13:0 (6:0)

90 Simon Sokulskyj 13:0

73 Teo Milic 12:0

68 Teo Milic 11:0

64 Michael Rucker 10:0

62 Boris Topic 9:0

56 Stefan Sokulskyj 8:0

48 Teo Milic 7:0

42 Stefan Sokulskyj 6:0

39 Benjamin Heric 5:0

29 Michael Rucker 4:0

24 Stefan Sokulskyj 3:0

11 Teo Milic 2:0

7 Stefan Sokulskyj 1:0

by ReD

Foto: FC St. Nikolai/Trettnak