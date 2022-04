USV Edelschrott gewinnt zweistellig

Details Montag, 18. April 2022 10:54

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte USV Edelschrott die Zweitvertretung von Dobl/Werndorf/Lannach mit 11:0 überrannt. Edelschrott hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte USV Raiffeisenbank Edelschrott SG Dobl/Werndorf/Lannach II mit einem beeindruckenden 8:0 vom Feld gefegt.

85 Zuschauer sahen, wie Michael Murg in der 16. Minute das 1:0 für USV Edelschrott markierte. Andreas Dreyer versenkte die Kugel zum 2:0 für Edelschrott (20.). Michael Kollmann baute den Vorsprung von USV Raiffeisenbank Edelschrott in der 32. Minute aus. Mit dem 4:0 von Jan Glaser für USV Edelschrott war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Edelschrott gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit Toren von Michael Medwed (60./67.), Stefan Dirnberger (65.) und Fabian Kohlbacher (79.) zeigte USV Raiffeisenbank Edelschrott weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Murg gelang ein Doppelpack (82./86.), mit dem er das Ergebnis auf 10:0 hochschraubte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kohlbacher, der das 11:0 aus Sicht von USV Edelschrott perfekt machte (90.). Am Ende ließ Edelschrott kein gutes Haar an Dobl/Werndorf/Lannach II und siegte außerordentlich hoch.

Der Zu-null-Sieg lässt USV Raiffeisenbank Edelschrott passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensive von USV Edelschrott in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SG Dobl/Werndorf/Lannach II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 79-mal schlugen die Angreifer von Edelschrott in dieser Spielzeit zu. Die Saisonbilanz von USV Raiffeisenbank Edelschrott sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und zwei Unentschieden büßte USV Edelschrott lediglich fünf Niederlagen ein.

Dobl/Werndorf/Lannach II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Edelschrott steht SG Dobl/Werndorf/Lannach II mit dem Rücken zur Wand. Im Sturm von Dobl/Werndorf/Lannach II stimmt es ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

SG Dobl/Werndorf/Lannach II kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet USV Raiffeisenbank Edelschrott derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Während USV Edelschrott am kommenden Samstag die Reserve von SV Stallhofen empfängt, bekommt es Dobl/Werndorf/Lannach II am selben Tag mit SV Union St. Johann im Saggautal zu tun.

1. Klasse West: USV Raiffeisenbank Edelschrott – SG Dobl/Werndorf/Lannach II, 11:0 (4:0)

90 Fabian Kohlbacher 11:0

86 Michael Murg 10:0

82 Michael Murg 9:0

79 Fabian Kohlbacher 8:0

67 Michael Medwed 7:0

65 Stefan Dirnberger 6:0

60 Michael Medwed 5:0

37 Jan Glaser 4:0

32 Michael Kollmann 3:0

20 Andreas Dreyer 2:0

16 Michael Murg 1:0