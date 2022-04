9:0-Kantersieg: Wies weiterhin auf Aufstiegskurs

Details Montag, 18. April 2022 21:13

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Reserve von SV Stallhofen und USV Wies mit dem Endstand von 0:9. Wies setzte sich standesgemäß gegen Stallhofen II durch. Im Hinspiel hatte USV Wies nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Nik Fasvald brachte SV Stallhofen II per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der neunten und 31. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Domen Fasvald, als er das 3:0 für Wies besorgte (46.). David Lugonjic (52.), Nik Fasvald (59.) und Domen Fasvald (61.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg des Gasts aufkommen. Für Stallhofen II war es ein Tag zum Vergessen. Christian Binder (79.), Eric Kupinsky (85.) und Christian Hirt (93.) machten das Unheil perfekt. Mit dem Schlusspfiff hatten die Gastgeber das Martyrium überstanden und waren mit 0:9 geschlagen.

SV Stallhofen II befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen USV Wies weiter im Abstiegssog. In der Defensive drückt der Schuh bei Stallhofen II, was in den 88 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich SV Stallhofen II schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Stallhofen II noch Luft nach oben.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Stallhofen II festigte Wies den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von USV Wies ist die funktionierende Defensive, die erst 15 Gegentreffer hinnehmen musste. 17 Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von USV Wies. Wies scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Für Stallhofen II geht es schon am Samstag bei USV Raiffeisenbank Edelschrott weiter. Für USV Wies geht es schon am Samstag weiter, wenn man 1. FC Raiffeisen Pistorf empfängt.

1. Klasse West: SV Stallhofen II – USV Wies, 0:9 (0:2)

93 Christian Hirt 0:9

85 Eric Kupinsky 0:8

79 Christian Binder 0:7

61 Domen Fasvald 0:6

59 Nik Fasvald 0:5

52 David Lugonjic 0:4

46 Domen Fasvald 0:3

31 Nik Fasvald 0:2

9 Nik Fasvald 0:1