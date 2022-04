Pflicht erfüllt: Hengist schlägt SG Schilcherland/St.Stefan/S. mit 4:0

Details Samstag, 23. April 2022 14:22

SG Hengist setzte sich standesgemäß gegen die Reserve von SG Schilcherland/St.Stefan/S. mit 4:0 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Vor heimischem Publikum war dem Gast im Hinspiel ein 2:0-Sieg geglückt.

Fabio Schnabel mutiert zur Tormaschine - er netzte wiederum dreimal ein

Christian Skoff trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit einem Tor Vorsprung für SG Hengist ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Mit den Treffern zum 4:0 (50./55./83.) sicherte Fabio Schnabel SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende schlug SG Hengist Schilcherland/St.Stefan/S. II auswärts.

Mit 87 Gegentreffern hat SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, die Gastgeber mussten durchschnittlich 4,58 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Trendkurve von SG Schilcherland/St.Stefan/S. II geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. Das Schlusslicht befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring weiter im Abstiegssog. Schilcherland/St.Stefan/S. II muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse West markierte weniger Treffer als SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz II. Die vergangenen Spiele waren für SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz II nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

In der Rückrundentabelle ist die SG Hengist an vierter Stelle

Nachdem SG Hengist die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring aktuell den vierten Rang. Durch die drei Punkte verbesserte sich SG Hengist im Tableau auf die sechste Position. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring derzeit auf dem Konto. SG Hengist erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am nächsten Samstag reist SG Schilcherland/St.Stefan/S. II zur Zweitvertretung von SG Mittleres Kainachtal, zeitgleich empfängt SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S.

Stimme zum Spiel:

Marcel Martschinko, Trainer Hengist:

"Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt und damit sind wir zufrieden. Wir legen jetzt den vollen Fokus auf das Derby und Schlagerspiel wam kommenden Samstag gegen den Tabellenführer St. Nikolai/Sausal."

1. Klasse West: SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz II – SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring, 0:4 (0:1)

83 Fabio Schnabel 0:4

55 Fabio Schnabel 0:3

50 Fabio Schnabel 0:2

20 Christian Skoff 0:1

Startformationen:

St. Stefan/St.: Jakob Grundner - Sebastian Wenzl (K), Jeremias Tockner, Alexander Ederer - Michael Hemmer, Sebastian Klug, Constantin Scheer, Christoph Franz Kalthuber, Florian Elsner - Mehdi Ganji, Stefan Schöner

Hengist: Florian August Winter - Luka Malinac, Josef Gabriel Köstler, Simon Haar - Valentin Wolinski, Marcel Horvat (K), Bruno Trattner, Nik Kummert, Alexander Kerschbaumer - Christian Skoff, Fabio Schnabel

