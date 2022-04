Spitzenspiel: FV St. Andrä/Höch stößt FC St. Nikolai i.S. vom Thron

Details Sonntag, 24. April 2022 15:09

FC St. Nikolai i.S. verlor gegen St. Andrä/Höch nicht nur das Spiel mit 2:3, sondern auch die Tabellenführung. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Mannschaft mit mehr Willen und Kampfgeist hat die Partie schlussendlich für sich entschieden - St. Andrä kam in der Nachspielzeit, mit einem Mann weniger zum Erfolg.

Der FV St. Andrä/Höch mischt im Titelkampf weiterhin voll mit

350 Besucher sorgten für eine großartige Stimmung

Das Spitzenspiel wurde seinem Ruf gerecht - die rund 350 Besucher in der Flowerpoint-Arena sahen eine Begegnung auf Messers Schneide. Die Gäste fanden den besseren Start - in Minute 30 traf FV St. Andrä/Höch zum ersten Mal ins Schwarze. Torgarant Martin Gründler verwertete nach Zuspiel von Benedikt Sackl eiskalt.

Nur wenige Minuten später wurde Christoph Reiterer im Strafraum gelegt - der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Pascal Werdnig legte sich den Ball auf und traf zum 2:0 für die Gäste. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten - Boris Topic nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr aus und bejubelte den 1:2 Anschlusstreffer (37.). Somit reklamierte St. Andrä/Höch zur Pause eine knappe Führung für sich.

Martin Gründler war wieder einmal der Garant zum Sieg

St. Nikolai holte das 0:2 zwar auf musste sich aber dennoch geschlagen geben

Nach dem Seitenwechsel waren die Heimischen sofort hellwach - Topic war in der 51. Minute mit seinem zweiten Tagestreffer zum 2:2 zur Stelle. Das Spiel wurde jetzt immer heisser, teilweise auch ruppiger und der Derbycharakter kam nicht zu kurz. Harte Attacken und viele Fouls dominierten jetzt das Geschehen. Als sich alle im Stadion bereits auf das Unentschieden geeinigt hatten, schlug Gründler erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer sorgte er schlussendlich für den 3:2 Auswärtserfolg - und das, obwohl kurz zuvor (92.) sein Kollege Florian Jaunegg vom Platz gestellt wurde.

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für St. Nikolai i.S. 51 Zähler zu Buche.

Trotz des Sieges bleibt St. Andrä/Höch auf Platz drei. Zwölf Spiele ist es her, dass FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. stellt FV St. Andrä/Höch mit 98 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. St. Andrä/Höch sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Am nächsten Samstag reist FC St. Nikolai i.S. zu SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring, zeitgleich empfängt FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch USV Wies, der nächste Schlager im Kampf um den Aufstieg.

Stimmen zum Spiel:

Markus Kölldorfer, Trainer St. Nikolai:

"Im großen und ganzen war es tolles Spiel vor einer super Kulisse. Wir sind nach dem 0:2 gut ins Spiel zurückgekommen, mit dem 1:2 in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir zwar spielerisch überlegen, der Gegner hat allerdings seine Klasse perfekt eingesetzt und sich mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit den Sieg geholt."

Thomas Schrempf, Trainer St. Andrä:

"Es war auf dem kleinen Platz ein irsinnig schweres Spiel. Wir mussten uns auf dem kleinen Platz der Spielweise der Gegner anpassen, konnten unser Spiel nicht wo wie gewohnt durchziehen. Wir haben uns zum Schluss mit einem Mann weniger den Sieg erkämpft, es hätte auch in die andere Richtung gehen können."

1. Klasse West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, 2:3 (1:2)

93 Martin Gruendler 2:3

51 Boris Topic 2:2

37 Boris Topic 1:2

35 Pascal Werdnig 0:2

30 Martin Gruendler 0:1

Startformationen:

FC St. Nikolai i.S.: Stefan Pratter, Boris Topic, Ales Skale, Michael Rucker, Benjamin Heric, Marcel Trettnak (K), Mario Pfitscher, Eugen Zizek, Simon Sokulskyj, Lukas Klemencic, Uros Ruis

St. Andrä/S.: Armin Wechtitsch, Florian Strablegg, Stefan Umundum, Marcel Schimpel, Christoph Reiterer, Michael Muster, Daniel Wolfgang Werdnig, Michael Marko (K), Pascal Werdnig, Martin Gründler, Benedikt Sackl

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland