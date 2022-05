Durchdachter Wechsel: Skoff brachte die Wende und schockte FC St. Nikolai i.S.

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:44

Für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. endete das Auswärtsspiel gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring erfolglos. Die Gastgeber gewannen 2:1. Gegen SG Hengist setzte es für FC St. Nikolai i.S. eine ungeahnte Pleite. So ändern sich die Zeiten - im Hinspiel hatte St. Nikolai i.S. die SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring noch klar dominiert und am Ende deutlich mit 8:0 gesiegt.

Die junge Truppe von Marcel Martschinko feierte den Derbysieg euphorisch

Marcel Trettnak traf nur die Stange

Nach der bitteren Heimniederlage gegen St. Andrä wollten sich die aufstiegs ambitionierten St. Nikolaier gegen die junge Truppe der SG Hengist keine Blöße geben. Aber es kam anders, als sich manche der 150 Besucher gedacht hatten. Die Gastgeber gingen nach neun Minuten in Führung - Ammar Parlic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für SG Hengist ein (9.). Bei den Gästen kam zum Schock des frühen Rückstandes auch noch ein wenig Pech dazu - ein Schuss (25.) von Marcel Trettnak klatschte an die Stange.

Christian Skoff war für den Siegestreffer verantwortlich

Michael Rucker war es, der in der 30. Minute das Spielgerät im Tor von SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring unterbrachte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. In der 79. MInute bewies Hengist-Coach Marcel Martschinko ein goldenes Wechselhändchen, in dem er Christian Skoff für Fabio Schnabel brachte. Genau er war es nämlich, der kurz vor Ultimo für das zweite Tor von SG Hengist verantwortlich (83.). zeichnete und den 2:1 Heimsieg fixierte.

Nichts wurde es aus dem verfrühten Geburtstagsgeschenk für Ales Skale, der am Sonntag nach dem Spiel seinen 40er feierte.

Hengist liegt in der Rückrundentabelle auf Rang vier

Nachdem SG Hengist die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring aktuell den vierten Rang. Im Tableau hatte der Sieg von SG Hengist keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SG Hengist, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Zwei Niederlagen en suite für St. Nikolai

Der Patzer von FC St. Nikolai i.S. zog im Klassement zwar keine Folgen nach sich, der Rückstand auf Leader Wies beträgt aber nun schon sech Punkte. Mit beeindruckenden 119 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse West, jedoch kam dieser gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring nicht voll zum Zug. Nur dreimal gab sich St. Nikolai i.S. bisher geschlagen. Die Situation bei FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. ist zwar nicht düster, bleibt aber angespannt. Gegen SG Hengist kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Samstag, den 07.05.2022 tritt SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring bei USV Wies an (17:00 Uhr), einen Tag später (16:00 Uhr) muss FC St. Nikolai i.S. seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen die Zweitvertretung von SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz erledigen - gegen diese Mannschaft ist ein Sieg absolute Pflicht.

Der St. Nikolaier Sportchef Robert Bernardt ist fuchsteufelswild auf seine Nachbarvereine Lebring, Hengsberg und Wildon.

Stimmen zum Spiel:

Marcel Martschinko, Trainer Hengsberg:

"Derbysieger zu sein ist einfach ein genialer Moment Gratulation an meine Mannschaft, der Sieg war absolut verdient!"

Robert Bernhardt, Sportchef St. Nikolai:

"Hengist hat verdient gewonnen. Ich bin von den Nachbarvereinen Lebring, Hengsberg und Wildon enttäuscht. Sie verfälschen durch ihre unterschiedlichen Aufstellungen die Meisterschaft. Gute Nachbarschaft sieht anders aus, gerade wo der Trainer und sportliche Leiter von St. Nikolai dem Sportverein Hengsberg stets freundschaftlich verbunden waren und auch dennoch noch immer sind."

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 2:1 (1:1)

83 Christian Skoff 2:1

30 Michael Rucker 1:1

9 Ammar Parlic 1:0

Startformationen:

Hengist: Marcel Volinz - Volker Thorsten Büchsenmeister, Max Feldbacher (K) - Mohamed Hassan, Ammar Parlic, Valentin Wolinski, Josip Malinac, Marcel Horvat, Nik Kummert - Fabio Schnabel, Niklas Deutschmann

FC St. Nikolai i.S.: Stefan Pratter, Ales Skale, Teo Milic, Michael Rucker, Benjamin Heric, Marcel Trettnak (K), Mario Pfitscher, Eugen Zizek, Simon Sokulskyj, Lukas Klemencic, Uros Ruis

by René Dretnik

Fotos: Gabriele Trettnak und SG Hengist