7:2 Kantersieg: Wies marschiert Richtung Gebietsliga

Details Sonntag, 01. Mai 2022 23:27

Der USV Wies zog dem Tabellendritten FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch das Fell über die Ohren: 2:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber. Mit solchen Leistungen wie in den letzten Begegnungen wird Wies wohl niemand stoppen können - die Elf von Günther Rabensteiner kann den Meistersekt mit ziemlicher Sicherheit schon kaltstellen.

Der USV Wies steht kurz vor dem Aufstieg in die Gebietsliga

Im ersten Durchgang war St. Andrä nahezu ebenbürtig

Christian Binder traf vor 286 Besuchern zum 1:0 (27.). Wer glaubte, FV St. Andrä/Höch sei geschockt, irrte. Er machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (32.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Nik Fasvald mit dem 2:1 für USV Wies zur Stelle (40.). Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Pascal Werdnig ließ sich in der 47. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für St. Andrä/Höch.

Mit schnellen Toren von Matic Pecovnik (55.) und Fasvald (56.) schlug Wies innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. David Kasnik gelang ein Doppelpack (67./70.), mit dem er das Ergebnis auf 6:2 hochschraubte. Eric Kupinsky gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV Wies (83.). Der Ligaprimus überrannte FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Zweifachtorschütze Nik Fasvald dreht nach seinem zweiten Treffer ab

Wies wird der Titel wohl nicht mehr zu nehmen sein

Kurz vor Saisonende belegt FV St. Andrä/Höch mit 50 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die gute Bilanz von St. Andrä/Höch hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch bisher 16 Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Wies 57 Zähler zu Buche. Offensiv konnte USV Wies in der 1. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 94 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zehn Spiele ist es her, dass Wies zuletzt eine Niederlage kassierte.

FV St. Andrä/Höch tritt am kommenden Samstag bei USV Raiffeisenbank Edelschrott an, USV Wies empfängt am selben Tag SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring.

1. Klasse West: FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch – USV Wies, 2:7 (1:2)

83 Eric Kupinsky 2:7

70 David Kasnik 2:6

67 David Kasnik 2:5

56 Nik Fasvald 2:4

55 Matic Pecovnik 2:3

47 Pascal Werdnig 2:2

40 Nik Fasvald 1:2

32 Martin Gruendler 1:1

27 Christian Binder 0:1

Startformationen:

St. Andrä/S.: Armin Wechtitsch, Stefan Umundum, Marcel Schimpel, Christoph Reiterer, Michael Muster, Daniel Wolfgang Werdnig, Michael Marko (K), Pascal Werdnig, Martin Gründler, Alexander Platzer, Benedikt Sackl

Wies: Gregor Fink - Blaz Roskar, Robert Freigassner, Thomas Freigassner, David Kasnik, Stefan Kladnik - Domen Fasvald (K), Matic Pecovnik, Christian Binder - Nik Fasvald, David Lugonjic

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland