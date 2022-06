Auswärtscoup für Stallhofen II

Details Montag, 13. Juni 2022 10:14

Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor 1. FC Raiffeisen Pistorf 1:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte die Zweitvertretung von SV Stallhofen knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Haas traf in der vierten Minute zur frühen Führung. 1. FC Pistorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Elias Hailing mit dem Ausgleich zurück. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Daren Dvorak für Stallhofen II zur Führung (42.). Obwohl SV Stallhofen II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Pistorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

1. FC Raiffeisen Pistorf holte aus 26 Spielen 21 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz elf. Die Abwehr entpuppte sich bei der Heimmannschaft in diesem Fußballjahr als Achillesferse. 104 Gegentreffer musste 1. FC Pistorf hinnehmen. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Pistorf. 1. FC Raiffeisen Pistorf sammelte im Saisonverlauf gerade einmal sechs Siege, drei Remis und 17 Niederlagen.

Nach allen 26 Spielen findet sich Stallhofen II in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse West vorbereiten. Die Abwehr von SV Stallhofen II war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 108 Gegentreffer untermauern. Die Saisonausbeute von Stallhofen II ist mager: Die Bilanz setzt sich aus sieben Erfolgen, zwei Remis und 17 Pleiten zusammen. SV Stallhofen II verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man neun Punkte einsammelte.

1. Klasse West: 1. FC Raiffeisen Pistorf – SV Stallhofen II, 1:2 (1:2)

42 Daren Dvorak 1:2

6 Elias Hailing 1:1

4 Sebastian Haas 0:1