Kantersieg: FC Ehrenhausen siegt beim Saisonauftakt mit 13:0

Details Montag, 08. August 2022 09:59

Die Zweitvertretung von SG SCHILCHERLAND Stainz startete mit einem 0:13-Debakel gegen FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse in die neue Spielzeit. Mann des Tages war Philipp Resch, er traf fünmal ins Schwarze.

Die 122 Besucher wurden mit Toren verwöhnt

SG Schilcherland Stainz II geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Aleksander Snofl das schnelle 1:0 für FC Ehrenhausen erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Ehrenhausen den Vorsprung. Mit dem 3:0 von Philipp Resch für das Heimteam war das Spiel eigentlich schon entschieden (16.). Mit dem 4:0 durch Tobias Macek schien die Partie bereits in der 19. Minute mit FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse einen sicheren Sieger zu haben.

In Topform präsentierte sich Resch, der einen lupenreinen Hattrick markierte (26./36./40.) und Schilcherland Stainz II einen schweren Schlag versetzte. Kurz vor der Pause traf Luca Vasic für FC Ehrenhausen (41.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Ehrenhausen seinen neunten Treffer nachlegte (42.). Angesichts der desolaten Vorstellung von SG SCHILCHERLAND Stainz II in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse in die Pause.

Phillip Resch traf fünfmal - Zan Hrenic viermal

Ehrenhausen gelang in der 48. Spielminute der zehnten Tagestreffer. Der elfte Streich von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse war Vasic vorbehalten (52.). Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters fuhr FC Ehrenhausen einen exorbitant hohen Sieg ein und SG Schilcherland Stainz II trat mit einer 0:13-Abfuhr die Heimreise an.

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse hat das nächste Spiel in fünf Wochen, am 11.09.2022 gegen SV Hütter & Partner Kainach. Am Samstag empfängt Schilcherland Stainz II die Reserve von FC G&P-Enegietechnik Ligist.

Startformationen:

Retznei: Florian Pronegg - Nico Smetaniuk, Dietmar Markus Schell, Aleksander Snofl, Aljaz Gersak, Tomaz Kidric - Philipp Resch (K), Timotej Snofl, Tobias Macek - Zan Zugman Hrenic, Luca Vasic

SG Schilcherland: Markus Ninaus, Paul Kogler, Luca Rainer, Matko Bojanic, Tobias Eck, Stefan Draxler (K), Sebastian Harald Willburg, Florian Elsner, Michael Herk, Alexander Ederer, Stefan Schöner

1. Klasse West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – SG SCHILCHERLAND Stainz II, 13:0 (9:0)

77 Zan Zugman Hrenic 13:0

57 Philipp Resch 12:0

52 Luca Vasic 11:0

48 Zan Zugman Hrenic 10:0

42 Zan Zugman Hrenic 9:0

41 Luca Vasic 8:0

40 Philipp Resch 7:0

36 Philipp Resch 6:0

26 Philipp Resch 5:0

19 Tobias Macek 4:0

16 Philipp Resch 3:0

14 Zan Zugman Hrenic 2:0

1 Aleksander Snofl 1:0

by ReD

Foto: RIchard Purgstaller