Partie gedreht: Konrad vernascht Pistorf im Alleingang

Details Sonntag, 21. August 2022 22:15

Nachdem der 1. FC Pistorf bereits mit 3:0 in Front gelegen hatte, vollbrachte die Reserve von Ligist noch eine fulminante Aufholjagd und setzte sich am Ende mit 4:3 durch.

Mann des Tages war Raphael Konrad - er netzte viermal ein

Pistorf führte nach 47 Minuten mit 3:0

Das erste Tor des Spiels ging an Pistorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Unglücksrabe Lukas Muhri, denn er beförderte den Ball ins eigene Netz (4.). Wenig später behauptete sich Marco Höller gegen die Hintermannschaft der Gastgeber. Neuer Spielstand: 2:0 (29.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Der Gast legte in der 47. Minute zum 3:0 nach. Abermals war der Torschütze Höller.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Raphael Konrad mit den Treffern (49./79./85.) zum 3:3 für die Hausherren. Pistorf kam nicht mehr ins Spiel zurück und Konrad war es auch, der Ligist II den Sieg brachte (88.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte 1. FC Raiffeisen Pistorf das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Ligist II bleibt weiterhin ungeschlagen

Bei FC G&P-Enegietechnik Ligist II präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Die Gastgeber belegen mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle.

1. FC Pistorf rangiert auf dem elften Tabellenplatz. Einen klassischen Fehlstart legte Pistorf hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

FC G&P-Enegietechnik Ligist II ist am Samstag (18:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von SG Mooskirchen/Voitsberg zu Gast. 1. FC Raiffeisen Pistorf empfängt den USV Raiffeisen Bäckerei Jechart Edelschrott

Stimme zum Spiel:

Christoph Krasser, Sportdirektor Ligist:

"Die äußerst junge Mannschaft zeigt in ihrer ersten Saison bisher eine tolle Performance. Die Jungs haben vorallem nach dem Rückstand nie aufgegeben und immer an den Sieg geglaubt! Mit dieser Mentalität können wir gegen alle Gegner dieser Liga mithalten und weiterhin für Überraschungen sorgen."

1. Klasse West: FC G&P-Enegietechnik Ligist II – 1. FC Raiffeisen Pistorf, 4:3 (0:2)

88 Raphael Konrad 4:3

85 Raphael Konrad 3:3

79 Raphael Konrad 2:3

49 Raphael Konrad 1:3

47 Marco Hoeller 0:3

29 Marco Hoeller 0:2

4 Eigentor durch Lukas Muhri 0:1

Startformationen:

Ligist: Markus Fraißler - Lukas Muhri, Niclas Constantin Walzl, Keno Bensemann, Andreas Ritz - Lucas Wiesner, Patrick Rieger, Jakob Stampfer , BEd, Raphael Konrad, Stefan Krammer - Luca Starchl (K)

Pistorf: Angelo Thaler - Sandro Kriebernegg (K), Stefan Lanzl, Pierre Kahr, Patrick Strohmaier, Felix Amadeo Hailing - Justin Lukan, Kilian Ulrich, Marco Höller, Martin Gedl - Lucas-Dorian Reiser

by René Dretnik

Foto: FC Ligist/privat